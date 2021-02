Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

« Gardez foi dans le vaccin d’Oxford », exhorte le ministre

Le public est invité à garder foi avec le coup d’Oxford. Les gens peuvent avoir confiance dans le vaccin Covid malgré les preuves qu’il est moins efficace contre la variante sud-africaine du coronavirus, a déclaré aujourd’hui le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi. Il s’ensuit des résultats qui montrent que le jab de l’Université d’Oxford-AstraZeneca ne protège pas contre une infection légère et modérée de la souche sud-africaine. L’Afrique du Sud a annoncé hier qu’elle suspendait son programme AstraZeneca en raison de sa faible efficacité contre la variante. Un nouveau vaccin Oxford capable de vaincre la mutation sud-africaine devrait être prêt d’ici l’automne, ce qui laisse entrevoir des doses de rappel plus tard cette année. M. Zahawi écrit exclusivement pour nous que les vaccins utilisés en Grande-Bretagne « fonctionnent bien contre les variantes de Covid-19 actuellement dominantes au Royaume-Uni ». Nos questions-réponses sur le vaccin Oxford expliquent son efficacité et en quoi il diffère du jab Pfizer.

Plus de 12 millions de personnes ont maintenant reçu leur première dose du vaccin, avec près de 1000 jabs par heure administrés à un moment donné ce week-end. À mesure que le rythme de la vaccination s’accélère (recherche des tarifs par code postal), certains ministres estiment que les employeurs peuvent insister pour que le personnel soit vacciné en vertu des lois régissant la santé et la sécurité au travail. L’idée de « passeports vaccinaux » – permettant aux employeurs d’insister sur la preuve de la vaccination – a été rejetée comme « discriminatoire » par le gouvernement, mais le rédacteur politique Gordon Rayner comprend que la question est au centre d’une rangée du Cabinet.

Un « détournement » de race par l’extrême gauche doit faire l’objet d’une enquête

Les tentatives d’activistes d’extrême gauche pour «détourner» des mouvements, y compris Black Lives Matter et Extinction Rebellion, font l’objet d’une enquête dans le cadre d’une revue commandée par Boris Johnson. John Woodcock, l’ancien député travailliste qui est maintenant un pair non affilié, est chargé d’examiner les franges extrêmes de la gauche dure et de l’extrême droite au Royaume-Uni. Il a averti que le Royaume-Uni devait tenir compte de la croissance de l’extrême droite aux États-Unis et – à l’autre bout du spectre politique – il a souligné: « Nous devons être vigilants face à un angle mort similaire en Grande-Bretagne face à la perspective de l’extrémisme progressiste. » Il dévoile ses plans dans une interview avec le rédacteur politique adjoint Lucy Fisher.

Blackout avertit alors que le grand gel frappe la Grande-Bretagne

La neige et le temps glacial du week-end étaient amusants pour certains. Mais les prévisionnistes mettent en garde contre les coupures dans les réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de téléphone alors que les conditions difficiles de « Beast from the East 2 » persistent toute la semaine. Consultez notre galerie de photos après que la tempête Darcy a entraîné de fortes chutes de neige et des vents violents dans le sud et l’est de l’Angleterre. Les routes ont été assimilées à des «patinoires» et les conditions dangereuses devraient être un problème constant jusqu’à mercredi soir. Lisez les dernières prévisions.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

‘Elle était coincée’ | Theresa May a appelé son mari Philip pour l’avertir qu’elle avait tenu la main d’un autre homme avant que des images de sa rencontre avec Donald Trump ne soient diffusées, a révélé un documentaire. Aides se souvient que Mme May était «coincée» avec le président américain lorsqu’il lui a pris la main pour descendre une pente lors d’une visite à Washington en 2017. Une vidéo de la rencontre est devenue virale.

Partout dans le monde: un glacier éclate en Inde

Au moins 14 personnes ont été tuées et plus de 170 disparues dans le nord de l’Inde après qu’un glacier brisé a provoqué une importante montée de la rivière qui a balayé les ponts et les routes. La vidéo montrait de l’eau détruisant tout sur son passage dans la vallée de la rivière Dhauliganga. Voir une galerie de plus de photos du monde.