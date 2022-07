COVID: Biden teste positif, retourne à l’isolement

WASHINGTON –

Le président Joe Biden a de nouveau été testé positif au COVID-19 samedi, un peu plus de trois jours après avoir été autorisé à sortir de l’isolement du coronavirus, a déclaré la Maison Blanche, dans un rare cas de “rebond” après un traitement avec un médicament antiviral.

Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Kevin O’Connor, a déclaré dans une lettre que Biden “n’a connu aucune réapparition de symptômes et continue de se sentir assez bien”.

Conformément aux directives des Centers for Disease Control and Prevention, Biden entrera à nouveau en isolement pendant au moins cinq jours. L’agence affirme que la plupart des cas de rebond restent bénins et qu’aucune maladie grave au cours de cette période n’a été signalée.

Le test positif de Biden est survenu deux heures seulement après que la Maison Blanche a annoncé une visite présidentielle au Michigan mardi prochain pour souligner l’adoption d’un projet de loi visant à promouvoir la fabrication domestique de haute technologie. Biden devait également se rendre chez lui à Wilmington, Delaware, dimanche matin, où la première dame Jill Biden a séjourné pendant que le président était positif. Les deux voyages ont été annulés car Biden est retourné à l’isolement.

Biden, 79 ans, a été traité avec le médicament antiviral Paxlovid et a été testé négatif pour le virus mardi et mercredi. Il a ensuite été autorisé à quitter l’isolement tout en portant un masque à l’intérieur. Ses tests positifs le placent parmi la minorité de ceux à qui le médicament a été prescrit pour faire l’expérience d’un cas de rebond du virus.

Alors que Biden était testé négatif, il a recommencé à organiser des événements en salle en personne et des réunions avec le personnel de la Maison Blanche et portait un masque, conformément aux directives du CDC. Mais le président a retiré son masque à l’intérieur lors de ses allocutions jeudi et lors d’une réunion avec les PDG du complexe de la Maison Blanche.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Biden semblait enfreindre les protocoles du CDC, l’attachée de presse Karine Jean-Pierre a déclaré: “Ils étaient socialement éloignés. Ils étaient suffisamment éloignés. Nous avons donc fait en sorte qu’ils soient ensemble en toute sécurité, sur cette scène.”

Les régulateurs étudient toujours la prévalence et la virulence des cas de rebond, mais le CDC en mai a averti les médecins qu’il avait été signalé qu’il se produisait dans les deux jours à huit jours après un test initial négatif pour le virus.

“Les informations limitées actuellement disponibles à partir des rapports de cas suggèrent que les personnes traitées avec Paxlovid qui subissent un rebond du COVID-19 ont eu une maladie bénigne ; il n’y a aucun rapport de maladie grave”, a déclaré l’agence à l’époque.

Lorsque Biden a été initialement libéré de l’isolement mercredi, O’Connor a déclaré que le président “augmenterait sa cadence de test” pour attraper tout rebond potentiel du virus.

Le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, a déclaré aux journalistes lundi que “les données cliniques suggèrent qu’entre 5 et 8% des personnes ont rebondi” après le traitement au Paxlovid.

Il a été prouvé que Paxlovid réduit considérablement les maladies graves et les décès chez les personnes les plus vulnérables au COVID-19. Les autorités sanitaires américaines ont encouragé les personnes dont le test est positif à consulter leur médecin ou leur pharmacien pour voir si le traitement doit leur être prescrit, malgré le risque de rebond.

Biden est complètement vacciné, après avoir reçu deux doses du vaccin Pfizer contre le coronavirus peu de temps avant son entrée en fonction, un premier rappel en septembre et une dose supplémentaire le 30 mars.

Alors que les patients qui se sont rétablis de variantes antérieures de COVID-19 ont eu tendance à avoir des niveaux élevés d’immunité contre une future réinfection pendant 90 jours, Jha a déclaré que la sous-variante BA.5 qui a infecté Biden s’est avérée plus “immuno-évasive”.

“Nous avons vu de nombreuses personnes se réinfecter en 90 jours”, a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités ne disposaient pas encore de données sur la durée pendant laquelle ceux qui se sont remis de la souche BA.5 sont protégés contre la réinfection.