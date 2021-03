«Mais maintenant, quand vous avez des régulateurs de la santé dans des pays comme l’Allemagne, le Portugal, l’Italie, la France et l’Espagne, quand les régulateurs de la santé de tous ces pays l’ont examiné et ont dit regardez les gars, lâchons un peu le pied de la pédale, Attendons et vérifions pour nous assurer que nous allons faire preuve de prudence et appliquer le principe de précaution.

Six millions d’Australiens sont désormais éligibles pour recevoir leur premier coup, y compris toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, les autres travailleurs de la santé, les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres âgés de plus de 55 ans, la police, le personnel de l’armée et les travailleurs de la transformation de la viande.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy