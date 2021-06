Covid « augmente de façon exponentielle » et il n’y a aucun signe qu’il ralentisse, avertissent les scientifiques à l’origine d’une étude majeure

Les cas de COVID « augmentent de façon exponentielle », selon une étude majeure.

Les scientifiques disent qu’il n’est pas clair quand la croissance ralentira et si ce sera avant la levée du verrouillage du 19 juillet.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Comment la prévalence de Covid a augmenté dans le dernier cycle de l’étude React. L’ombrage et les lignes représentent la variation des estimations, mais le graphique montre généralement une tendance à la hausse

L’augmentation du nombre de cas, entraînée par la variante Delta, survient alors que les gens ont plus de libertés pour socialiser. Sur la photo: les fans de football de Nottingam le 13 juin Crédit : SWNS

Cela arrive à un moment où le gouvernement se précipite pour faire vacciner tous les plus de 18 ans avant le 19 juillet – la nouvelle date du «terminus Freedom Day».

Mais on ne sait pas dans quel état sera l’épidémie à ce stade, au milieu de la propagation de la nouvelle variante Delta hautement transmissible et de plus de libertés pour socialiser.

L’étude React, de l’Imperial College de Londres, a prélevé des écouvillons sur près de 109 000 personnes en Angleterre, représentatives de la population.

Les résultats ont montré que la prévalence du coronavirus était de 0,15% entre le 20 mai et le 7 juin.

C’est 50 % de plus que les 0,10 % signalés lors du cycle précédent entre le 15 avril et le 3 mai.

Au cours de la période d’étude de deux semaines, la variante Delta est passée de 60% des écouvillons le 20 mai à 90% le 7 juin.

La plus grande enquête britannique sur les infections virales a également montré que les infections doublaient tous les 11 jours, et le taux R à l’échelle nationale est de 1,44.

Mais il existe une nette différence entre les jeunes et les vieux, les jeunes non vaccinés étant à l’origine de l’épidémie.

La prévalence du virus était cinq fois plus élevée chez les personnes âgées de 5 à 12 ans et de 18 à 24 ans (0,35 %) par rapport aux plus de 65 ans.

Le virus est devenu nettement plus actif entre 12 et 24 ans que les groupes plus âgés en raison du fait que les plus jeunes ne se font pas encore vacciner

L’épidémie se développe à la fois dans le nord (déchiffré comme les Midlands également) et dans le sud du pays

La prévalence du virus continue d’augmenter dans les groupes plus âgés (plus de 50 ans) au même rythme que les moins de 50 ans. Cependant, les chercheurs ont déclaré que le nombre de cas restait faible.

Le virus se propage chez les jeunes et les non vaccinés, selon d’autres données, alors que le gouvernement se précipite pour frapper tous les adultes d’ici le 19 juillet. Sur la photo: les fêtards de Leeds le 13 juin Crédit : NB PRESS LTD

Quelle est la prévalence du Covid par tranche d’âge ? 5-12 : 0,35 % 13-17 : 0,16 % 18-24 : 0,36 % 25-34 : 0,11 % 35-44 : 0,12 % 45-54 : 0,14 % 55-64 : 0,08 % 65-74 : 0,07 % 75+ : 0,07 %

Parlant des résultats d’aujourd’hui, Steven Riley, professeur de dynamique des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, a déclaré aux journalistes : « La prévalence augmente de façon exponentielle et elle est due aux plus jeunes. Il semble doubler tous les 11 jours.

« C’est clairement une mauvaise nouvelle, et nous avons beaucoup parlé de croissance exponentielle dans le passé.

« Mais l’essentiel à souligner ici est que nous sommes dans une partie très différente de l’épidémie au Royaume-Uni, et il est très difficile de prédire la durée de la phase exponentielle. »

Lors des vagues précédentes, lorsque l’étude React avait montré une augmentation du nombre de cas, les scientifiques savaient qu’il n’y avait pratiquement aucune immunité dans la population, donc la croissance était susceptible de se poursuivre à moins que des mesures ne soient prises.

« En raison des vaccins, nous savons qu’il y a beaucoup d’immunité dans la population, mais que même s’il y a beaucoup d’immunité, cela n’empêche pas une croissance exponentielle », a déclaré le professeur Riley.

« La chose difficile est de prédire combien de temps cette tendance est susceptible de se poursuivre. »

Le professeur Paul Elliot, directeur de l’étude React, a déclaré: « Nous connaissons actuellement une croissance exponentielle, et la question est de savoir combien de temps cela va durer et dans quelle mesure le temps supplémentaire pour vacciner les adultes du groupe plus jeune mettrait-il une pause sur l’infection.

« Nous allons surveiller très attentivement et surveiller tout au long de notre étude. »

Ces graphiques montrent comment les vaccins ont rompu le lien entre infections (ligne noire) et décès (rouge) et hospitalisations (bleu) depuis le début de l’année. Mais cas et hospitalisations recommencent à se regrouper (en bas à gauche). En effet, aucun jeune ne subit de double piqûre, contrairement aux piqûres qui échouent dans les groupes plus âgés, ont déclaré les chercheurs.

Ces graphiques montrent en outre que ce n’est que dans les groupes plus jeunes (A et C) que le lien entre infections (ligne noire) et hospitalisations (bleu)/décès (rouge) n’est pas encore rompu.

La bonne nouvelle est que l’étude React a donné des preuves supplémentaires que les vaccins fonctionnent.

Dans les groupes plus âgés, les cas étaient en augmentation, mais le lien avec les taux d’hospitalisation et les décès semble être rompu.

« Lorsqu’il était divisé par âge, le lien affaibli entre les taux d’infection et les hospitalisations à 65 ans et plus était maintenu », a indiqué l’étude.

Le professeur Elliot, président en épidémiologie et médecine de santé publique, Imperial College London, a déclaré : « Nous sommes dans une situation assez instable.

«Cela dit, nous sommes très rassurés de constater que lorsque nous examinons les détails, il semble qu’il existe une très bonne protection aux personnes âgées où pratiquement tout le monde est doublement vacciné.

« Le gouvernement a clairement annoncé qu’il souhaitait vacciner tous les adultes d’ici le 19 juillet.

« Je pense que cela fera une très grande différence et augmentera l’immunité totale de la population, ce qui sera le facteur clé. »

Il a ajouté qu’il y avait un délai entre l’administration du vaccin et la protection contre la montée du coronavirus, et donc « plus tôt nous aurons des vaccins sous les armes », mieux ce sera.

Campagne de vaccination

Cela survient alors que le programme de vaccination a été étendu mercredi aux personnes âgées de 21 et 22 ans.

Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devraient recevoir leur invitation d’ici la fin de cette semaine, a confirmé Downing Street hier.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré lundi que l’objectif de donner à tous les adultes (plus de 18 ans) au Royaume-Uni leur première dose d’ici la fin juillet avait été avancé au 19 juillet.

Les dernières données du gouvernement suggèrent que jusqu’à présent, plus de 41 millions de personnes ont reçu leur première dose – près de 80% des adultes au Royaume-Uni.

Et plus de 30 millions de personnes ont reçu une deuxième dose, soit 57% des adultes.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Les deuxièmes doses sont de plus en plus vitales, il s’agit donc d’une étape extrêmement importante.

« Jour après jour, notre programme de vaccination atteint de nouveaux sommets.