COVID au Canada en hausse, selon les données

Les infections au COVID-19 pourraient recommencer lentement à augmenter au Canada, selon de nouvelles données de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

« Il y a des signes de fluctuations continues de certains indicateurs d’activité du COVID-19 après une longue période de déclin progressif », a indiqué mardi la mise à jour épidémiologique en ligne de l’agence.

« Cela peut être un signe précoce d’augmentation de l’activité. »

L’activité de la COVID-19 est encore faible à modérée dans les provinces et les territoires, indique la mise à jour.

Le Dr Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, a déclaré que les cas de COVID-19 étaient en augmentation aux États-Unis et dans d’autres parties du monde.

« Je pense que la preuve solide est que le COVID revient (au Canada) », a-t-elle déclaré, notant qu’une augmentation notable de l’activité ne se produira probablement pas avant « quelques semaines au moins ».

Les experts en santé publique utilisent la surveillance des eaux usées à travers le pays et les taux de positivité des tests COVID-19 pour déterminer le niveau d’activité COVID-19.

Bien que les tests COVID PCR dans le grand public se soient largement arrêtés, les gens sont toujours testés s’ils sont hospitalisés ou s’ils présentent des symptômes COVID et sont des candidats potentiels pour le traitement Paxlovid, a déclaré McGeer.

La baisse de l’immunité à mesure que les vaccins s’estompent, la présence de nouvelles sous-variantes et le fait que les gens se déplaceront à l’intérieur à l’automne sont tous des facteurs qui joueront un rôle dans l’augmentation des cas, a-t-elle déclaré.

Les sous-variantes XBB de la variante Omicron représentaient 99% des cas de COVID-19 qui ont été génétiquement séquencés la semaine du 16 juillet, a déclaré l’Agence de la santé publique du Canada.

La « fille » de la famille XBB.1, EG.5, devrait commencer à dominer dans les prochaines semaines, a déclaré Dawn Bowdish, immunologiste à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

EG.5 semble avoir plus de propriétés d’évitement de l’immunité que les autres variantes et est donc susceptible d’être plus contagieux, a déclaré Bowdish.

Mais rien n’indique que cela cause des maladies plus graves chez des personnes par ailleurs en bonne santé, a-t-elle déclaré.

Une augmentation des cas de COVID-19 fera le plus lourd tribut aux personnes âgées et aux personnes immunodéprimées, ont déclaré McGeer et Bowdish.

« La vaccination cet automne préservera la vie et la santé des personnes âgées », a déclaré McGeer.

Étant donné que les vaccins mis à jour contre le COVID-19 attendus cet automne ont été développés pour cibler la famille des sous-variants XBB, ils auront probablement « une très grande efficacité à la fois pour prévenir une infection grave, mais aussi au moins pour réduire temporairement le risque de maladie symptomatique », a déclaré Bowdish.

En plus de se faire vacciner lorsqu’il sera disponible, les agences de santé publique à travers le pays continuent de conseiller de rester à la maison lorsqu’on se sent malade comme mesure de protection contre la propagation du COVID-19.

Les mandats de masque à travers le Canada ont été en grande partie levés, mais sont toujours en place dans les zones de soins aux patients de nombreux hôpitaux.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 août 2023.



La couverture santé de la Presse canadienne bénéficie d’un soutien grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. CP est seul responsable de ce contenu.