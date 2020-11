Covid atteindra le salaire moyen des travailleurs à hauteur de 1200 £ par an d’ici 2025, selon un groupe de réflexion

La pandémie de Covid-19 atteindra le salaire moyen du travailleur de 1200 £ d’ici 2025, a révélé aujourd’hui une analyse d’un groupe de réflexion.

Un rapport publié par la Resolution Foundation a laissé entendre que la pandémie aurait un impact durable sur les finances des Britanniques, en plus de nuire à l’économie publique.

Here Today, Gone Tomorrow dit que d’ici le milieu de la décennie, les salaires moyens devraient être inférieurs d’environ 1200 £ à ceux prévus avant que le virus ne s’installe en mars.

Une croissance des salaires plus faible et des taux de chômage plus élevés serviront probablement à prolonger la pression sur le niveau de vie en Grande-Bretagne, a-t-on suggéré.

En outre, les revenus des ménages pourraient augmenter de 10% seulement au cours des 15 années qui ont suivi le début de la crise financière en 2008, contre une croissance de 40% au cours des 15 années précédant la crise.

Le rapport intervient alors que Rishi Sunak a révélé hier sur quoi le gouvernement dépensera des centaines de milliards de livres dans les années à venir, dont 38 milliards de livres sterling pour les services publics afin de lutter contre Covid-19 pendant les dernières semaines de cette année.

Le chancelier a également promis 55 milliards de livres sterling pour lutter contre la pandémie en 2021, dont 2,6 milliards de livres sterling pour les administrations décentralisées, alors qu’il exposait ses plans dans l’examen des dépenses à la Chambre des communes mercredi.

M. Sunak a également promis une augmentation de 6,3 milliards de livres sterling des dépenses du NHS, une augmentation de 2,2 milliards de livres sterling pour le budget des écoles et 400 millions de livres sterling pour aider à recruter 20000 policiers supplémentaires d’ici 2023.

Cependant, M. Sunak a refusé aujourd’hui de confirmer l’extension d’une augmentation de 20 £ par semaine aux paiements du crédit universel au-delà d’avril prochain.

La chancelière a déclaré que l’augmentation, qui affecte six millions de Britanniques, était une mesure “ temporaire ”, ajoutant que toute décision sur une prolongation interviendrait en 2021.

Il a déclaré à BBC Breakfast: “ Nous avons mis, au début de cette crise, de nombreuses mesures différentes pour aider les gens.

“ L’un de ceux-ci était une augmentation temporaire d’un an du crédit universel étant donné que nous étions confrontés à de nombreux mois de verrouillage national – un ensemble de restrictions très sévères et une période de panique aiguë.

Sur la photo: un graphique montrant qui parmi les effectifs est susceptible d’être touché par le gel des salaires du secteur public

Le chancelier Rishi Sunak présente son examen des dépenses d’automne à la Chambre des communes mercredi

“ C’était une augmentation temporaire, cela se poursuivra jusqu’au printemps prochain et il ne serait pas juste de prendre une décision permanente à ce sujet maintenant alors que les perspectives économiques sont si incertaines. ”

Il est entendu que l’extension du crédit augmenté coûterait 6 milliards de livres sterling supplémentaires.

Les membres de la Resolution Foundation ont déclaré que compte tenu des difficultés économiques, “ cela n’a aucun sens que la chancelière n’ait pas réussi à étendre le coup de pouce de 20 £ par semaine au crédit universel ”.

Le rapport ajoute: “ Dans ce contexte, cela n’a aucun sens que la chancelière n’ait pas réussi à prolonger la hausse de 20 £ par semaine du crédit universel à l’année prochaine, laissant six millions de ménages se demander s’ils devraient perdre plus de 1000 £ par an. juste au moment où l’OBR s’attend à ce que le chômage atteigne son apogée ».

Here Today, Gone Tomorrow a également constaté que 13 milliards de livres sterling de réduction des dépenses prévues signifient que cela ne ressemblera pas à la fin de l’austérité pour de nombreux services publics.

Sur la photo: un graphique illustrant le taux de croissance sur 15 ans du revenu réel disponible des ménages

Les dépenses quotidiennes de certains services gouvernementaux resteront près d’un quart de moins en termes réels par personne en 2024 et 2025 par rapport à 2009 et 2010.

Ailleurs, le groupe de réflexion a constaté que M. Sunak s’en tenait aux objectifs ambitieux de dépenses en capital qu’il avait fixés en mars.

L’investissement du secteur public est toujours fixé à 2,9 pour cent du PIB en moyenne au cours des cinq prochaines années, le niveau le plus élevé depuis la fin des années 70.

Torsten Bell, directeur général de la Resolution Foundation, a ajouté: “ La crise de Covid cause d’immenses dommages aux finances publiques, ainsi que des dommages permanents aux finances de la famille, avec des paquets de paie sur la bonne voie pour être de 1200 £ par an inférieurs aux attentes pré-pandémique. .

«La pandémie n’est que le dernier des trois chocs économiques« uniques »que le Royaume-Uni a connus en un peu plus d’une décennie, à la suite de la crise financière et du Brexit. Le résultat est un resserrement sans précédent du niveau de vie de 15 ans.

“ Hier, le chancelier a choisi d’augmenter ses dépenses Covid à 335 milliards de livres sterling. Mais il a aussi discrètement élaboré ses plans de dépenses au-delà de la crise. Malgré tous les discours sur la fin de l’austérité, son héritage continuera pour de nombreux services publics à travers le parlement.

«Alors que la priorité est maintenant de soutenir l’économie, les dommages permanents aux finances publiques signifient que les impôts augmenteront à l’avenir. Mais de quelles taxes il s’agit, comme à quel Brexit nous pouvons nous attendre, ce sont des questions que la chancelière a laissées pour un autre jour.