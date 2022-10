COVID attaque l’ADN dans le cœur, contrairement à la grippe, selon une étude

Kulasinghe et ses collègues ont analysé le cœur de sept patients atteints de COVID-19, de deux patients grippés et de six patients décédés d’autres causes. Ils ont utilisé le profilage transcriptomique, qui examine le paysage ADN d’un organe, pour étudier les tissus cardiaques des patients.

L’étude a examiné le cœur de patients décédés du COVID-19, de la grippe et d’autres causes. Les résultats pourraient fournir des indices sur les raisons pour lesquelles le coronavirus a entraîné des complications telles que des problèmes cardiaques persistants.

En raison d’études antérieures sur les problèmes cardiaques associés au COVID-19, lui et ses collègues s’attendaient à trouver une inflammation extrême du cœur. Au lieu de cela, ils ont découvert que les signaux d’inflammation avaient été supprimés dans le cœur et que les marqueurs de dommages et de réparation de l’ADN étaient beaucoup plus élevés. Ils ne sont toujours pas sûrs de la cause sous-jacente.

“Les indications ici sont qu’il y a des dommages à l’ADN ici, ce n’est pas une inflammation”, a déclaré Kulasinghe. “Il se passe autre chose que nous devons comprendre.”

Les dommages étaient similaires à la façon dont les maladies chroniques telles que le diabète et le cancer apparaissent dans le cœur, a-t-il dit, avec des tissus cardiaques montrant des signaux de dommages à l’ADN.

Kulasinghe a déclaré qu’il espère que d’autres études pourront s’appuyer sur les résultats pour développer des modèles de risque afin de comprendre quels patients peuvent être confrontés à un risque plus élevé de complications graves du COVID-19. À son tour, cela pourrait aider les médecins à fournir un traitement précoce. Par exemple, les sept patients atteints de COVID-19 souffraient d’autres maladies chroniques, telles que le diabète, l’hypertension et les maladies cardiaques.

« Idéalement, à l’avenir, si vous souffrez d’une maladie cardiovasculaire, si vous êtes obèse ou avez d’autres complications, et que vous avez une signature dans votre sang qui indique que vous êtes à risque de maladie grave, alors nous pouvons stratifier les patients lorsque ils sont diagnostiqués », a-t-il déclaré.