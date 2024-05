Covid a tué près de 13 millions de personnes en deux ans – OMS — RT World News

La maladie était la troisième cause de mortalité dans le monde en 2020 et la deuxième en 2021.

On estime que 13 millions de personnes sont mortes pendant la pandémie de Covid-19, selon une nouvelle étude. rapport publié vendredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le virus est rapidement devenu la principale cause de décès dans les Amériques, note l’étude.

La maladie était la troisième cause de mortalité au monde en 2020 et est passée à la deuxième place en 2021. Le Covid-19 figurait parmi les cinq principales causes de décès dans toutes les régions du monde, à l’exception de l’Afrique et du Pacifique occidental.

Selon l’OMS, la pandémie « anéanti près d’une décennie de progrès » à améliorer l’espérance de vie en seulement deux ans. Le rapport souligne qu’entre 2019 et 2021, l’espérance de vie mondiale a chuté de 1,8 an pour atteindre 71,4 ans, soit le même niveau qu’en 2012. De même, l’espérance de vie mondiale en bonne santé a chuté en 2021 pour revenir au niveau de 2012 de 61,9 ans.

Le rapport de l'OMS indique que les Amériques et l'Asie du Sud-Est ont été les plus durement touchées, avec une espérance de vie en baisse d'environ 3 ans et une espérance de vie en bonne santé de 2,5 ans entre 2019 et 2021. « peu touché » pendant les deux premières années de la pandémie, dit-il.

















« Nous devons nous rappeler à quel point les progrès peuvent être fragiles » Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré : « En seulement deux ans, la pandémie de Covid-19 a effacé une décennie de gains en matière d’espérance de vie. »

Le Covid-19 est apparu pour la première fois fin 2019 et est devenu la plus grande épidémie depuis près d’un siècle. La revue médicale Lancet avait précédemment suggéré que le nombre de décès liés au Covid pourrait atteindre 18 millions.

Le rapport de l’OMS mentionne que les maladies non transmissibles telles que les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la maladie d’Alzheimer et d’autres démences, ainsi que le diabète, qui étaient les plus grandes causes de mortalité avant la pandémie, représentaient 78 % des décès non liés au Covid en 2017. 2020-2021.