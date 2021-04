En avril dernier, mon frère Tom est décédé mais la pandémie de coronavirus a empêché ma famille d’organiser des funérailles traditionnelles.

Tom avait bravement combattu un cancer avancé pendant quatre ans et son pronostic s’aggravait, mais la rapidité de sa mort, il y a un an aujourd’hui, a été un choc. Nous nous demandons mais ne saurons jamais s’il avait le COVID-19. Comme tant de familles, nous ne pouvions pas dire au revoir à travers les rituels réconfortants habituels. L’église de notre famille dans le Connecticut, où Tom vivait, n’organisait pas de funérailles à l’époque et il ne se sentait pas en sécurité d’y voyager depuis ma maison en Californie.

L’incapacité de pleurer Tom a correctement ajouté la colère et la frustration à la douleur et au chagrin attendus qui accompagnent la mort d’un être cher.

Je savais que beaucoup avaient subi une perte énorme, alors j’ai écrit sur la situation de ma famille un mois plus tard dans l’espoir de trouver un lien. Je voulais dire aux autres qu’ils n’étaient pas seuls; J’avais besoin de trouver un moyen positif de canaliser ma frustration et d’honorer mon frère, car les voies traditionnelles étaient bloquées.

J’ai eu cette connexion, d’amis, comme prévu, mais aussi d’étrangers aux États-Unis et dans le monde. Un homme a envoyé un e-mail d’Inde, me présentant ses condoléances et racontant comment sa mère, seule à Mumbai, a organisé des funérailles pour son père alors qu’il était coincé à Delhi et que ses enfants restaient dans le New Jersey. Lui et beaucoup d’autres ne savent pas ce que signifient leurs messages.

Nous avons finalement pu organiser les funérailles de Tom fin octobre, près de sept mois après sa mort. Cela nous a beaucoup aidés.

Je sais que nous sommes à un moment étrange – l’augmentation du nombre de vaccins laisse espérer la fin de la pandémie; Les experts en santé mettent en garde contre la relaxation au milieu des variantes et une autre poussée possible – mais j’ai décidé d’écrire à nouveau avec une mise à jour de bonnes nouvelles et d’encourager les autres à trouver des moyens de commémorer les événements de la vie quand il est sécuritaire de le faire. Cela vaut également pour les occasions heureuses: mariages, remises de diplômes, anniversaires, anniversaires marquants. S’ils ne peuvent pas être recréés, ils peuvent toujours être reconnus.

Et, bien que la tenue de funérailles ait aidé ma famille et moi émotionnellement et spirituellement, ce n’est pas la seule façon de guérir, juste notre façon de récupérer quelque chose de temporairement perdu. Cette option n’est peut-être pas possible ou souhaitable pour d’autres. Il s’agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour préserver tout ce que nous pouvons.

Ce n’était pas facile d’organiser les funérailles de Tom, bien que la crémation ait éliminé les contraintes de temps associées à un enterrement traditionnel. Nous avons dû reporter une date d’août en raison des restrictions de voyage dans le nord-est. Alors qu’une vague COVID s’est calmée, nous avons reporté pour Halloween – je pense que Tom aurait apprécié le lien avec des vacances associées à la mort, à l’au-delà et aux bonbons – et je suis arrivé juste avant que la hausse du taux de cas ne conduise au rétablissement de limites plus strictes pour les rassemblements.

Beaucoup moins de personnes ont pu y assister qu’en temps non pandémique; nous avons profondément apprécié ceux qui ont fait et ont ressenti le soutien de tant d’autres de loin. Nous avons pris grand soin, avec tout le monde masqué et socialement éloigné pour le réveil, les funérailles, l’enterrement et une réception fraîche dans une tente bien ventilée. Pourtant, j’ai ressenti de la peur et de la culpabilité à l’idée de mettre éventuellement des amis en danger; l’anxiété pandémique était un invité indésirable. Heureusement, personne n’a contracté le virus.

J’ai pu honorer Tom avec un éloge funèbre tout en recevant, en tant que journaliste et écrivain, une leçon humoristique d’humilité. Le prêtre m’a dit que mon texte proposé était trop long et devait être coupé. Quoi? Un autre éditeur? Cependant, il avait raison, comme mes vrais éditeurs le sont habituellement.

Un ami a dit que le projet d’éloge était trop sur ma douleur et devrait se concentrer davantage sur la commémoration de la vie de mon frère. Elle avait raison aussi.

Dans un sens plus large, la cérémonie était pour moi, ma famille et d’autres personnes qui connaissaient et aimaient Tom. Les tâches liées à la planification d’un enterrement – choisir des lectures, acheter des fleurs, organiser un rassemblement après les funérailles – ont pris une importance supplémentaire en raison du retard.

J’ai apprécié notre chance de pouvoir donner un bon départ à Tom, sachant que tant d’autres familles attendent toujours de se dire au revoir similaires. Une telle cérémonie peut être impossible dans de nombreux cas.

Certains de mes amis ont organisé de magnifiques monuments commémoratifs Zoom pour les membres de leur famille décédés. J’ai été témoin d’une douce intimité lors de ces rassemblements en ligne, car tout le monde peut partager des souvenirs individuels, ce qui n’est pas toujours possible lors d’un service en personne.

Le fait d’avoir organisé les funérailles de Tom a facilité la traversée des vacances, lorsque la douleur d’un être cher perdu peut être encore plus aiguë. Curieusement, la façon dont la pandémie a bouleversé les routines traditionnelles de Thanksgiving et de Noël nous a procuré un avantage involontaire. Ce n’étaient pas les vacances habituelles pour personne.

Tom me manquait davantage à l’approche du premier anniversaire de sa mort, mais le fait de pouvoir organiser ses funérailles a aidé à atténuer la douleur.

À un moment donné, mon frère Pete, ma sœur Kate et moi irons à un match de baseball au Fenway Park, l’un des endroits préférés de Tom. Cela nous donnera une autre chance de nous souvenir de lui et de le célébrer. Chaque occasion de le faire en vaut la peine.

Nous avons tous perdu quelque chose, grand ou petit, pendant la pandémie. Cela vaut la peine de récupérer ce que nous pouvons.

Les traditions, les cérémonies et les remerciements nous aident à trouver la paix. Ils nous donnent de la joie. Ils marquent des moments importants de notre vie et offrent une chance de les vivre en famille et entre amis. Nous ne devrions pas laisser COVID les enlever aussi.