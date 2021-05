COVID a renvoyé des milliers de détenus chez eux. Donnez la clémence aux méritants.

Ce printemps, alors que de plus en plus d’Américains peuvent se faire vacciner, on espère que la pandémie touche à sa fin et que la vie revient lentement à la normale. Mais pour 4 500 Américains, la fin de la pandémie pourrait plutôt signifier un retour en prison.

La loi CARES de mars 2020 a permis au Bureau fédéral des prisons d’étendre la période de détention à domicile, qui intervient généralement à la fin d’une peine. En conséquence, des milliers de personnes incarcérées reconnues coupables de crimes non violents ont été libérées de prison – où le COVID-19 a balayé des installations exiguës – pour être confinées à domicile. Beaucoup ont pu retrouver leur famille et trouver un emploi.

Mais plus tôt cette année, le ministère de la Justice a ordonné que les personnes placées à domicile en raison du COVID-19 doivent retourner en prison lorsque l’urgence est levée, mettant 4500 vies dans les limbes, en attendant une date incertaine à laquelle leur retour à la normale sera enlevé.

Selon un récent rapport de USA TODAY, les détenus près de la fin de leur peine peuvent rester chez eux si le Bureau of Prisons leur donne la permission. Et bien que l’administration Biden ait prolongé la durée de la déclaration d’urgence COVID, cela pourrait toujours ne pas aider les personnes qui ont encore des années à servir.

L’administration pourrait se lancer dans un va-et-vient juridique sur l’interprétation de la loi CARES. Mais un chemin plus simple serait pour le président Joe Biden d’accorder la clémence à ceux qui sont confinés à domicile qui ne représentent aucune menace pour la sécurité publique. L’examen des cas sera une autre étape vers la réduction des incarcérations inutiles en Amérique, qui emprisonne plus de personnes que tout autre pays démocratique sans aucun avantage supplémentaire pour la sécurité publique.

Nous avons tous les deux fait l’expérience du système judiciaire, et de la clémence en particulier, de près. L’un de nous a travaillé en tant que conseiller principal de l’ancien président Donald Trump sur la justice pénale et d’autres questions de politique. L’autre a purgé près de 22 ans de prison pour une première infraction non violente en matière de drogue avant de rentrer chez lui après que Trump a accordé la clémence, puis une grâce.

Grâce à ces expériences, nous avons appris à connaître des personnes d’horizons divers qui ont commis des erreurs, mais qui ont encore beaucoup à offrir à leurs familles et à notre société. C’est ce que nous voyons avec de nombreuses personnes placées à domicile en raison du COVID-19.

Considérez ce que la détention à domicile a signifié pour Kendrick Fulton. En 2003, Fulton a été reconnu coupable d’une infraction non violente liée aux drogues et a passé les 17 années suivantes en prison. L’année dernière, il a été transféré à la maison et est allé vivre avec sa sœur au Texas, où il a trouvé un travail stable. Fulton a déclaré dans une récente interview: « Les mots ne peuvent pas vraiment exprimer ce que je ressens d’être à la maison … pour trouver un emploi, pour ouvrir un compte bancaire. »

Depuis sa condamnation, Fulton a assumé la responsabilité de son crime et sollicite la clémence pour pouvoir passer à autre chose et contribuer à la société. Mais Fulton risque maintenant d’être renvoyé en prison et d’y rester jusqu’à l’expiration de sa peine en 2032 – même si les directives de détermination de la peine pour l’infraction qu’il a commise ont changé depuis qu’il a été condamné et qu’aujourd’hui, les personnes qui commettent une infraction similaire reçoivent probablement une peine beaucoup moins élevée.

Il y a beaucoup de détenus dont les histoires sont similaires à celles de Fulton: Miranda McLaurin est une ancienne combattante handicapée qui a reconstruit sa vie dans le Mississippi et qui a maintenant pu passer du temps avec son petit-fils; Robert Edwards travaille à Tampa pour un policier à la retraite, a-t-il dit, et vit avec sa mère; Dennis Alba a 71 ans, a passé près de 20 ans en prison, mais occupe maintenant un emploi stable à quelques kilomètres de son domicile californien. Il lui reste six ans sur sa peine.

Pour empêcher des individus comme ceux-ci d’être renvoyés en prison, une coalition du Congrès a écrit une lettre à Biden, l’exhortant à examiner leurs cas de clémence. La lettre note que la loi CARES n’exigeait pas que les personnes placées à domicile soient renvoyées en prison et que le ministère de la Justice peut modifier les directives émises par la dernière administration. Mais la clémence permettrait aux personnes réhabilitées de vivre leur vie plutôt que de purger leur peine à domicile pendant le reste de leur peine.

La clémence doit être soigneusement et équitablement considérée. Mais toutes les personnes incarcérées à domicile ont été libérées parce qu’elles étaient déterminées à être en sécurité, ce qui en faisait de bons candidats.

La question morale va au-delà de ces 4 500 Américains. Ces dernières années, une coalition diversifiée de tous les horizons politiques s’est unie pour des réformes de la justice pénale. Trump a signé la loi bipartite sur le premier pas en 2018, réduisant certaines peines excessives et créant plus de possibilités de réadaptation.

Biden a fonctionné sur une plate-forme pour s’appuyer sur ces réformes de la justice pénale. Comme il l’a dit dans une proclamation commémorant le mois de la deuxième chance, «Nous élevons tous ceux qui, après avoir commis des erreurs, se sont engagés à réintégrer la société et à apporter des contributions significatives.»

Biden devrait maintenant étendre cet engagement aux personnes placées à domicile. L’examen de ces cas pour la clémence aidera non seulement à transformer la vie de milliers d’Américains, mais aussi à maintenir l’élan vers un système de justice pénale plus raisonnable et plus juste.

Alors que les Américains cherchent à surmonter la pandémie, assurons-nous que les personnes qui ont réparé leurs erreurs puissent contribuer à l’avenir de notre pays.

Alice Marie Johnson est la fondatrice de Taking Action for Good, une organisation à but non lucratif axée sur l’avancement de la justice pénale par le biais de la narration d’histoires, des commutations et des secondes chances. Ja’Ron Smith est le directeur exécutif du Center for Advancing Opportunity, un partenariat entre le Thurgood Marshall College Fund, la Fondation Charles Koch et Koch Industries.