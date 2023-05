Covid a provoqué d’énormes pénuries sur le marché du travail. Cela peut s’atténuer

Des panneaux Now Hiring sont affichés devant les restaurants de Rehoboth Beach, Delaware, le 19 mars 2022. Stefani Reynolds | AFP | Getty Images

Depuis le début de Covid-19, les pénuries de main-d’œuvre ont tourmenté les principales économies et intensifié les pressions inflationnistes, mais les économistes s’attendent à ce que cette tendance s’atténue enfin cette année. Les banques centrales du monde entier resserrent agressivement leur politique monétaire depuis plus d’un an dans le but de contenir une inflation vertigineuse, mais les marchés du travail sont restés obstinément tendus. actualités liées à l’investissement Le rapport sur l’emploi aux États-Unis de la semaine dernière a montré que cela restait le cas en avril, malgré les récentes turbulences dans le secteur bancaire et le ralentissement de l’économie. La masse salariale non agricole a augmenté de 253 000 pour le mois tandis que le taux de chômage était à son niveau le plus bas depuis 1969. Cette tension se reflète dans de nombreuses économies avancées, et l’inflation sous-jacente restant également collante, les économistes sont divisés quant au moment où la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre pourront suspendre, et éventuellement réduire, les taux d’intérêt. les taux. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a signalé la semaine dernière qu’elle pourrait faire une pause dans les hausses de taux, mais les marchés restent incertains quant à savoir si la banque centrale devra encore pousser les taux plus haut à la lumière des données entrantes. Les offres d’emploi en mars sont tombées à leur plus bas niveau en près de deux ans Cependant, Moody’s a prévu la semaine dernière que l’écart entre l’offre et la demande de main-d’œuvre devrait se réduire dans les économies avancées du G-20 (Groupe des Vingt) cette année, atténuant les tensions sur le marché du travail alors que la croissance ralentit avec l’impact décalé du resserrement des conditions financières et de la conjoncture cyclique. la demande de travailleurs recule. À la mi-2022, les pénuries de la chaîne d’approvisionnement qui ont surgi à la suite de la pandémie se sont transformées en surabondance de biens et de matériaux pour les détaillants et les fabricants, alors que les goulots d’étranglement et une résurgence de la demande se sont modérés.

Jeffrey Kleintop, stratège en chef des investissements mondiaux chez Charles Schwab, s’attend à un renversement similaire sur le marché du travail plus tard en 2023, une fois que l’effet décalé du resserrement de la politique monétaire se fera sentir. « Les communications de l’entreprise sur les appels de résultats et les présentations aux actionnaires révèlent une tendance à la hausse des mentions de suppressions d’emplois (y compris des expressions telles que » réduction des effectifs « , » licenciements « , » réduction des effectifs « , » employés en congé « , » réduction des effectifs » et » réductions de personnel ‘) ainsi qu’une tendance à la baisse des mentions de pénuries de main-d’œuvre (y compris des expressions telles que ‘pénuries de main-d’œuvre’, ‘incapacité à embaucher’, ‘difficulté à embaucher’, ‘difficulté à pourvoir des postes’ et ‘pénuries de chauffeurs’), » a souligné Kleintop dans un rapport vendredi. Les données agrégées par Charles Schwab ont montré que dans les bénéfices des entreprises américaines depuis le début de cette année, les phrases relatives aux réductions d’effectifs ont commencé à dépasser celles relatives aux pénuries de main-d’œuvre pour la première fois depuis la mi-2021. « Des pénuries à des surabondances » Kleintop a également cité des conditions de prêt plus strictes comme contribuant à une perspective d’emploi plus faible, soulignant une « relation de premier plan claire et intuitive entre les normes de prêt des banques et la croissance de l’emploi ». « L’ampleur du récent resserrement des normes de prêt des banques aux États-Unis et en Europe indique un passage de la croissance de l’emploi à la contraction de l’emploi au cours des prochains trimestres », a-t-il déclaré. La baisse de la demande de main-d’œuvre sera le principal moteur de nouveaux retournements au cours des trois à quatre prochains trimestres, a suggéré Moody’s vendredi, tandis que la hausse des coûts d’emprunt pour les entreprises et les ménages réduira l’intensité de l’embauche, les dépenses de consommation et l’activité économique au cours de l’année. « Une croissance modeste de l’offre de main-d’œuvre atténuera également les pénuries, tirées par des taux de participation plus élevés des cohortes de travailleurs plus jeunes et la disparition des frictions liées à la pandémie », ont déclaré les stratèges de Moody’s. « Les taux d’activité des cohortes d’âge de moins de 65 ans sont revenus (ou dans certains cas ont dépassé) leurs niveaux d’avant la pandémie dans la plupart des AE du G20 (économies avancées), ce qui indique que les deux dernières années de forte croissance des salaires ont été largement réussi à inciter les travailleurs à revenir sur le marché du travail. »

La croissance de l’emploi dans les services a été un facteur clé de la résilience du marché du travail face à la faiblesse de l’économie mondiale au cours de l’année écoulée, en raison d’une forte augmentation de la demande après la pandémie. Le Kleintop de Charles Schwab a souligné que l’écart entre les services et le PMI manufacturier (indice des directeurs d’achat), qui est en récession, est à son plus grand jamais enregistré. « L’écart record entre la croissance des services et la faiblesse de l’industrie manufacturière suggère un déséquilibre qui devra peut-être être réajusté », a-t-il déclaré. « Cela pourrait être la force de l’économie des services – et donc des emplois – si l’impact décalé du resserrement bancaire commence à avoir plus d’impact. » Cet affaiblissement de la situation du marché du travail pourrait aider les banques centrales qui s’inquiètent depuis longtemps de la possibilité que des marchés du travail tendus et une croissance des salaires plus forte renforcent l’inflation dans leurs économies respectives. Cela pourrait permettre aux décideurs politiques d’adopter une position plus accommodante, a suggéré Kleintop, ce qui stimulerait les actions. « Cependant, le passage des pénuries aux surabondances sur le marché du travail pourrait ne pas être assez rapide pour faire baisser sensiblement l’inflation sous-jacente d’ici la fin de l’année afin de donner aux banques centrales la liberté de déclarer la victoire sur les moteurs de l’inflation et de commencer à réduire les taux de manière agressive », a-t-il ajouté. il ajouta. Risque de resurfaçage Bien qu’ils aient convenu que les pénuries de main-d’œuvre dans les économies avancées s’atténueront cette année, les stratèges de Moody’s ont suggéré qu’elles pourraient refaire surface sans action politique significative pour augmenter la taille et la productivité de la main-d’œuvre, alors que le vieillissement de la population continue de réduire les effectifs. L’agence de notation a déclaré que le vieillissement entraînera une forte baisse de l’offre de main-d’œuvre disponible pour la plupart des économies avancées, la Corée du Sud, l’Allemagne et les États-Unis étant particulièrement touchés. Sur la base des estimations de l’offre de main-d’œuvre perdue à cause du vieillissement depuis la pandémie de Covid, Moody’s estime que la traînée à venir sera « significative ».