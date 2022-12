COVID à Pékin “pics” alors que les hôpitaux et les salons funéraires se remplissent

Les cas de coronavirus à Pékin auraient culminé alors que la ville reprend vie après que la Chine a levé ses strictes politiques COVID au début du mois, bien que les hôpitaux et les salons funéraires racontent une histoire différente, ont rapporté mercredi.

“Pékin est la première ville à avoir traversé le pic d’infection, où la vie et le travail reviennent à la normale au moment où nous parlons”, a déclaré mercredi à la presse le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Webin. “Les départements chinois concernés ont procédé à des évaluations scientifiques des pics potentiels dans d’autres provinces et villes.”

La Chine a signalé mardi trois nouveaux décès liés au COVID, une légère augmentation par rapport au seul décès signalé lundi. Cependant, des rapports suggèrent depuis longtemps que le gouvernement chinois a sous-déclaré son nombre de cas et de mortalité depuis que des cas ont éclaté pour la première fois il y a trois ans.

LA CHINE SUPPRIMERA LES RÈGLEMENTS DE QUARANTAINE COVID-19 POUR LES VOYAGEURS ENTRANTS

Dans sa dernière mise à jour quotidienne – publiée pour la dernière fois samedi – la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré qu’un total de 5 237 personnes sont mortes du virus au cours des trois dernières années – un chiffre qui serait largement sous-déclaré.

Les États-Unis, en revanche, ont signalé plus d’un million de décès dus au virus.

“Les faits sont que depuis le début du COVID il y a trois ans, le gouvernement chinois a toujours placé le peuple et sa vie au-dessus de tout”, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère. “Globalement parlant, la Chine a les taux les plus bas de cas graves et de mortalité.”

La Chine a non seulement fait face à une condamnation internationale pour ses politiques sévères de COVID comme la mise en quarantaine forcée dans les installations de l’État et les verrouillages massifs de la communauté – qui ont également conduit à de rares manifestations à l’échelle nationale – mais les rapports des hôpitaux, des crématoriums et des salons funéraires suggèrent qu’ils sont aux prises avec d’importantes charges de cas de COVID.

Un rapport de Reuters mercredi a révélé que le récent renversement des politiques strictes de COVID a signifié que le virus s’est propagé sans contrôle, laissant son système de santé débordé alors que des millions de personnes auraient été infectées.

LA CHINE LUTTE CONTRE UNE VAGUE MASSIVE DE COVID AVEC DES SERVICES D’URGENCE COMPLETS ET DES CRÉMATORIUMS PLEINS: “BEAUCOUP DE PERSONNES MEURENT”

“Je fais ce travail depuis 30 ans et c’est le plus occupé que j’ai jamais connu”, a déclaré un chauffeur d’ambulance à la publication.

Un travailleur de l’hôpital Hauxi de la ville de Chengdu a déclaré être “extrêmement occupé” alors que de longues files d’attente faisaient la queue à l’extérieur et à l’intérieur de la salle d’urgence mardi soir.

Un autre membre du personnel du service des urgences a déclaré à Reuters que “presque tous” les patients entrants étaient positifs au COVID et que l’hôpital était à court de médicaments pour aider à traiter le virus et a plutôt été contraint de simplement aider à atténuer les symptômes.

Un salon funéraire de Chengdu a déclaré qu’il organisait 30 à 50 processions par jour alors que la fumée s’échappait constamment de son crématorium.

“Il y a eu tellement de décès dus au COVID ces derniers temps”, a déclaré un travailleur à la publication. “Les créneaux de crémation sont tous complets. Vous ne pouvez pas en obtenir un avant le nouvel an.”

Wang a rejeté mercredi les informations selon lesquelles les politiques COVID de la Chine avaient échoué et a affirmé : « Les médias occidentaux ont délibérément fait du battage médiatique et même déformé l’ajustement de la politique COVID de la Chine ».