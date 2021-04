AUJOURD’HUI marque un moment vraiment historique pour les millions de victimes de violence conjugale en Angleterre et au Pays de Galles.

Après plus de trois ans de travail acharné, le projet de loi sur la violence conjugale obtiendra enfin la sanction royale et deviendra ensuite loi.

Le projet de loi sur la violence domestique définit pour la première fois dans la loi ce qu’est la violence domestique Crédits: Getty

Il a fallu énormément de travail acharné de la part de victimes, de militants, d’organismes de bienfaisance et de politiciens incroyablement courageux pour en arriver là.

La loi définit pour la première fois dans la loi ce qu’est la violence domestique.

La définition va bien au-delà de la violence physique et nous aide à comprendre l’éventail horrible des comportements abusifs, y compris les abus émotionnels et sexuels, le contrôle coercitif et les abus économiques.

Surtout, les enfants sont également reconnus comme victimes de violence domestique à part entière pour la toute première fois.

La loi crée de nouvelles ordonnances de protection, interdit le contre-interrogatoire des auteurs devant les tribunaux, donne à la loi de Clare (permettant aux victimes de se renseigner sur les infractions antérieures des partenaires) une base légale et impose aux autorités locales de financer les refuges.

Cela crée également mon rôle de premier commissaire aux abus domestiques.

Je tiendrai le gouvernement et les autres organismes responsables de la manière dont ils s’attaquent aux abus, favorisent la cohérence et abordent la loterie des codes postaux dans notre réponse.

Trop souvent, j’entends des gens qui ont été déçus par nos services publics, que ce soit la police, les fournisseurs de logements ou les tribunaux.

Nicole Jacobs est la première commissaire aux abus domestiques

Souvent, les victimes ont l’impression de se battre dans un labyrinthe impénétrable.

Je défendrai toutes les victimes et travaillerai pour que chacun reçoive le soutien dont il a besoin, quand il en a besoin.

Je travaille dans le secteur depuis plus de 20 ans et je ne pense pas que cette loi ait jamais été plus nécessaire.

La pandémie a jeté une lumière féroce sur la violence domestique. Les victimes ont été emprisonnées avec les auteurs pendant des mois, avec des conséquences dévastatrices.

Il y a eu une augmentation considérable des appels aux lignes d’assistance.

Les appels à la ligne d’assistance nationale contre les abus domestiques ont augmenté de 61% entre avril 2020 et février 2021.

En moyenne, deux femmes par semaine sont tuées par un partenaire ou un ex, et ce chiffre ne diminue pas.

Le projet Counting Dead Women a enregistré au moins 35 femmes assassinées entre mars et juillet 2020.

Avec cette loi et une nouvelle stratégie à venir contre la violence faite aux femmes et aux filles, le gouvernement a la possibilité de changer cela.

Je suis reconnaissant envers les organismes de bienfaisance, les députés, les pairs et les survivants eux-mêmes qui ont fait campagne pour améliorer le projet de loi. Et, bien sûr, The Sun, qui a contribué à maintenir la pression sur les politiciens. Il ne fait aucun doute que la législation est beaucoup plus forte en raison de leur travail acharné.

Nous avons maintenant une infraction pénale de menaces de partager des images intimes et une interdiction de la défense du «sexe brutal».

Les enfants seront également reconnus comme victimes de violence domestique à part entière pour la toute première fois Crédits: Getty

L’étranglement non mortel sera une infraction autonome, qui fera une énorme différence pour 20 000 victimes qui en font l’expérience chaque année. Des vies seront sauvées.

Je suis également heureux de voir que l’infraction de comportement coercitif et contrôlant s’est étendue aux abus après la séparation.

Il est bienvenu de le voir utilisé plus régulièrement, y compris dans des cas très médiatisés tels que le mari de la présentatrice de télévision Ruth Dodsworth, Jonathan Wignall, qui a été emprisonné pendant trois ans.

Nous voulons voir une gamme de travail ambitieuse, allant de la prévention et de l’intervention précoce pour ceux qui utilisent la violence à une approche cohérente pour ceux qui présentent le plus grand risque de préjudice.

Au cours des 12 derniers mois, Respect, qui gère une ligne d’assistance pour les hommes et les femmes préoccupés par leur comportement abusif, a connu une augmentation de 27% des appels – 85% provenaient d’hommes.

Il reste encore beaucoup à faire et je travaillerai pour un meilleur soutien pour toutes les victimes, y compris celles qui sont les plus marginalisées et qui font face aux plus grands obstacles pour accéder à un soutien, en particulier les femmes migrantes.

Au cours de l’année prochaine, mon bureau se concentrera sur la cartographie de la fourniture de services à travers l’Angleterre et le Pays de Galles pour aborder la loterie des codes postaux.

La législation ne changera pas les choses du jour au lendemain, mais elle ouvre la voie à un nouveau départ.

Nous pouvons maintenant commencer à voir un réel changement pour toutes les personnes touchées par la violence conjugale.