COVID à Los Angeles : ce qu’il faut savoir sur les nouvelles variantes FLiRT et une éventuelle poussée estivale

LOS ANGELES (KABC) — L’époque des fermetures d’écoles et des confinements à l’échelle de l’État est peut-être derrière nous depuis des années, mais la menace du COVID-19 se cache toujours dans l’ombre. Aujourd’hui, les responsables de la santé craignent qu’une nouvelle variante ne gâche ce qui a été un répit durement gagné après la pandémie.« Nous continuons de voir de nouvelles mutations et de nouveaux sous-variants apparaître. Nous les appelons les virus FLiRT », a déclaré le Dr David Bronstein, spécialiste des maladies infectieuses au Kaiser Permanente dans l’Antelope Valley.

Bronstein a déclaré que ces variantes FLiRT au début de l’année ne représentaient que 1 % de nos cas de COVID. Aujourd’hui, c’est 28 %. À l’approche de la saison estivale des voyages, on craint une éventuelle poussée de COVID.

Les experts recommandent désormais à toute personne n’ayant pas reçu le vaccin de l’automne dernier d’envisager de le faire dès maintenant.

« Ce n’est pas une mauvaise idée de l’obtenir maintenant, surtout sachant que nous allons voyager, sachant que nous avons encore une autre sous-variante en augmentation et plus transmissible », a déclaré Bronstein. « Il est logique de se protéger. »

Si vous avez 65 ans ou plus, Bronstein suggère de recevoir dès maintenant une deuxième dose de ce vaccin d’automne, mais ne confondez pas le COVID avec la grippe. Bronstein a déclaré que de plus en plus de personnes sont encore hospitalisées et meurent à cause du COVID, et que le meilleur moyen d’éviter que cela ne se produise est de rester à jour en matière de vaccination.

« Plus nous avons eu d’infections, plus nous avons reçu de doses de vaccin, meilleure est notre immunité et les infections ultérieures devraient, espérons-le, être moins graves pour la plupart d’entre nous », a déclaré Bronstein.

Les experts ont déclaré qu’il faudrait plusieurs semaines pour voir si la variante FLiRT entraînerait une augmentation. La bonne nouvelle est qu’il n’y a aucune raison de croire que la nouvelle variante provoquera une maladie plus grave que d’autres souches récentes.