Le coronavirus était la principale cause de décès en Angleterre l’année dernière et représentait un décès sur huit, ont confirmé les données officielles.

Un rapport du Bureau des statistiques nationales publié aujourd’hui a révélé que Covid-19 était responsable de 69 101 décès sur 569 770 en 2020 (12,1%).

Le chiffre est légèrement inférieur aux 78 076 du tableau de bord du gouvernement car il ne comprend que les cas où Covid était la cause directe du décès. Le décompte officiel examine tous les décès confirmés en laboratoire.

La démence et la maladie d’Alzheimer étaient les deuxièmes plus grands tueurs en Angleterre en 2020, faisant 66 060 morts, tandis que les maladies cardiaques étaient à l’origine de 51 979 décès.

Le rapport de l’ONS a également révélé qu’en décembre, les décès toutes causes confondues étaient de 25% supérieurs à la moyenne quinquennale. Covid-19 était de loin le plus grand tueur le mois dernier, faisant 10 973 morts.

À titre de comparaison, la démence et la maladie d’Alzheimer étaient à l’origine de 5 281 décès, tandis que 4 365 personnes sont décédées de problèmes cardiaques. La grippe et la pneumonie n’ont été responsables que de 901 décès le mois dernier, soit quatre fois moins que la moyenne, ce qui serait l’effet d’entraînement des mesures de distanciation sociale.

Pendant ce temps, une carte interactive développée par l’ONS montre comment les habitants des régions les plus pauvres du pays ont été deux fois et demie plus susceptibles d’être victimes de Covid-19 que ceux des zones les plus riches.

Les scientifiques affirment que les habitants des quartiers défavorisés courent un risque accru parce qu’ils ont souvent une santé générale plus mauvaise, sont plus susceptibles de vivre dans des ménages surpeuplés et multigénérationnels et dépendent des transports publics.