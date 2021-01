LONDRES – La ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, a déclaré que la pandémie de coronavirus avait pratiquement créé une récession pour les femmes et les filles.

S’exprimant lors du sommet virtuel de l’Agenda de Davos plus tôt cette semaine, Linde a déclaré que le ralentissement économique causé par la pandémie avait eu un « impact spécifique » sur les femmes. Ses commentaires sont venus par vidéoconférence lors d’une table ronde intitulée: «Placer la parité entre les sexes au cœur de la reprise».

Linde a déclaré que cela était dû au fait que les femmes occupaient généralement une position moins sûre sur le marché du travail en étant plus susceptibles de faire du travail informel, ainsi qu’en assumant davantage de responsabilités pour le travail de soins non rémunéré. En outre, elle a également souligné le problème social de l’augmentation de la violence contre les femmes au milieu de la pandémie.

« Donc, toutes ces choses constituent une menace sérieuse pour l’égalité des sexes, et j’irais même jusqu’à dire que nous avons une récession pour les femmes et les filles », a déclaré Linde.

Un rapport de l’Organisation internationale du travail des Nations Unies, publié en juin, a révélé que 510 millions, soit 40% de toutes les femmes employées dans le monde, travaillaient dans les quatre secteurs les plus durement touchés par le coronavirus, contre 36,6% des hommes.

Un rapport distinct d’ONU Femmes, publié en novembre, a révélé qu’à la fin du deuxième trimestre de 2020, il y avait 1,7 fois plus de femmes que d’hommes en dehors du marché du travail – 321 millions de femmes contre 182 millions d’hommes.

La « perspective de genre est malheureusement souvent la première chose à ne pas tenir compte » dans les situations de crise, a déclaré Linde, en réfléchissant à son travail antérieur au ministère suédois de la Justice.

En effet, le rapport d’ONU Femmes a révélé que si 206 pays et territoires avaient introduit un total de 1813 mesures pour faire face aux retombées économiques et sociales de Covid-19 à l’époque, 85 seulement avaient pris des mesures pour renforcer la sécurité économique des femmes et seulement 8% des les mesures concernaient directement le travail de soins non rémunéré.