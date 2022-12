COVID: 2022 se termine avec un risque de nouvelle variante, avertissent les experts

Alors que le monde entre dans une nouvelle année, de nombreux experts en santé publique et en maladies infectieuses prédisent que la surveillance des nouvelles variantes de coronavirus sera une partie de plus en plus importante des efforts d’atténuation de Covid-19 – et certains tournent leur attention vers une augmentation des cas en Chine.

Les sous-variantes de la variante du coronavirus Omicron continuent de circuler dans le monde, et “nous voyons Omicron faire ce que font les virus, c’est-à-dire qu’il capte des mutations en cours de route qui l’aident à échapper à un peu d’immunité induite par une infection ou une vaccination antérieure”, a déclaré Andrew Pekosz, microbiologiste et immunologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health de Baltimore.

“Nous n’avons pas vu de sauts majeurs en termes d’évolution d’Omicron depuis un certain temps”, a-t-il déclaré. Mais “il arrive à ce stade où c’est quelque chose que nous devons continuer à surveiller.”

Aux États-Unis, les sous-variantes d’Omicron XBB.1.5, BQ.1.1, BQ.1, BA.5 et XBB sont à l’origine de la quasi-totalité des infections au Covid-19, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Pour cette semaine, le CDC estime que XBB.1.5 cause désormais 40,5 % des cas aux États-Unis, suivi de BQ.1.1 à 26,9 % ; BQ.1 à 18,3 % ; BA.5 à 3,7 % ; et XBB à 3,6 %.

« Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, change constamment et accumule des mutations dans son code génétique au fil du temps. De nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 devraient continuer à émerger », écrivent les chercheurs du CDC dans leurs données. traqueur. “Certaines variantes émergeront et disparaîtront, tandis que d’autres émergeront et continueront à se répandre et pourraient remplacer les variantes précédentes.”

Les ramifications d’Omicron semblent également dominer à l’échelle mondiale, mais alors que le coronavirus continue de se propager – en particulier en Chine après l’assouplissement rapide des restrictions par Pékin – on s’inquiète maintenant de la direction que pourraient prendre les tendances de Covid-19 en 2023 et du risque de nouvelles variantes émergeant.

“C’est une inquiétude”, a déclaré le Dr William Schaffner, professeur à la Division des maladies infectieuses du Vanderbilt University Medical Center à Nashville et directeur médical de la National Foundation for Infectious Diseases. “Et cela, bien sûr, a conduit à l’annonce très récente du CDC selon laquelle ils vont obliger les personnes qui viennent de Chine dans ce pays à être testées et testées négatives avant de pouvoir entrer dans le pays.”

Les responsables américains de la santé ont annoncé mercredi qu’à partir du 5 janvier, les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un résultat négatif au test Covid-19 avant de s’envoler vers le pays. Les passagers voyageant aux États-Unis depuis la Chine devront se faire tester au plus tard deux jours avant le vol et présenter une preuve du test négatif à leur compagnie aérienne avant l’embarquement.

Les responsables ont également annoncé que le CDC étendait le programme de surveillance génomique basé sur les voyageurs aux aéroports de Seattle et de Los Angeles, portant à sept le nombre total d’aéroports participants avec environ 500 vols hebdomadaires depuis au moins 30 pays couverts, dont environ 290 vols hebdomadaires depuis Chine et régions avoisinantes.

Le gouvernement chinois n’a pas partagé beaucoup d’informations sur la composition génétique des virus qu’il y voit, a déclaré Schaffner.

“Parce que le gouvernement chinois ne faisait pas cela, c’est la principale raison pour laquelle le CDC a mis en place cette nouvelle exigence de voyage. Ce n’est certainement pas pour empêcher la simple transmission de Covid depuis la Chine ici. Nous avons beaucoup de Covid. Ce serait comme dire les gens de ne pas verser un seau d’eau dans une piscine », a-t-il dit. “Cette exigence de test de voyage est un moyen de nous faire gagner du temps et d’aider à créer une sorte de tampon entre nous et la Chine, si une nouvelle variante apparaissait soudainement dans ce pays.”

Il a ajouté que les États-Unis auront besoin “d’autant de temps que possible” pour mettre à jour les vaccins et les antiviraux afin de répondre à une potentielle variante émergente préoccupante.

”C’EST VRAIMENT UN PEU UN TROU NOIR”

Les exigences américaines en matière de tests pour les voyageurs “gagneront du temps”, mais elles n’empêcheront pas de nouveaux cas de Covid-19 d’arriver aux États-Unis ou de nouvelles variantes d’émerger, a déclaré le Dr Carlos Del Rio, doyen exécutif associé de l’Emory. École de médecine et système de santé Grady à Atlanta.

“Honnêtement, je ne pense pas que nous en retirerons beaucoup d’avantages”, a-t-il déclaré à propos des exigences de voyage. “La chose la plus importante dont nous avons besoin en ce moment est que nous avons besoin que les Chinois aient plus de transparence et nous disent exactement ce qui se passe, et c’est à peu près une décision diplomatique. C’est une question de diplomatie.”

En ce qui concerne les données génétiques sur les coronavirus en Chine accessibles au public, “c’est vraiment un peu un trou noir”, a déclaré Pekosz. Près de 250 millions de personnes en Chine pourraient avoir attrapé Covid-19 au cours des 20 premiers jours de décembre, selon une estimation interne des plus hauts responsables de la santé du pays, Bloomberg News et le Financial Times ont rapporté la semaine dernière.

“Pour moi, ce qui est vraiment préoccupant, ce sont les infections en cours et s’ils produisent plus de variantes en Chine qui pourraient être particulièrement préoccupantes pour nous, et tester les gens avant qu’ils ne montent dans un avion ne répondra pas à cette question”, a déclaré Pekosz. .

“Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de faire un bien meilleur travail de séquençage des virus des personnes qui voyagent de Chine afin que nous puissions aider à comprendre quels types de variantes y circulent”, a-t-il déclaré, ajoutant que tout au long de la pandémie, Les responsables chinois n’ont pas été très transparents sur leurs données sur les variantes.

PLUS DIFFUSION, PLUS DE VARIANTES

La propagation constante d’un virus est ce qui peut conduire à l’émergence de variantes. Plus un virus se propage, plus il mute.

“Pour qu’une variante émerge – et cela est vrai non seulement pour Covid, mais pour la grippe et pour beaucoup d’autres virus – la chose la plus critique est que plus vous avez de cas, plus il est probable que le virus commencera d’accumuler des mutations qui pourraient avoir la capacité d’échapper plus efficacement à l’immunité ou de se transmettre plus efficacement », a déclaré Pekosz.

“Ainsi, lorsque vous avez une situation comme celle qui commence à se produire en Chine, où vous allez avoir des millions et des millions d’infections, chacune de ces infections n’est qu’une occasion supplémentaire pour le virus de capter une mutation aléatoire qui pourrait le rendre meilleur pour infecter les gens », a-t-il déclaré. “Combinez cela avec le fait que la population chinoise utilise des vaccins moins qu’optimaux et n’a apparemment pas été aussi douée pour mettre des rappels dans sa population que d’autres pays, cela signifie qu’il y a probablement une immunité plus faible dans la population. .”

Les autorités sanitaires chinoises ont « sensiblement augmenté » le nombre de séquences du génome du coronavirus et d’autres données connexes qu’elles soumettent à la base de données mondiale GISAID, une initiative qui gère des bases de données permettant aux scientifiques du monde entier de partager des données sur les virus de la grippe et les coronavirus.

Mais de nombreux experts affirment que ce n’est pas suffisant.

Le GISAID a déclaré mercredi dans un e-mail à CNN que le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies et plusieurs centres régionaux du pays “ont sensiblement augmenté le nombre de soumissions de séquences génomiques et de métadonnées associées à partir d’échantillons prélevés ces derniers jours”.

La GISAID Data Science Initiative a annoncé avoir publié les données de séquence du génome de 167 échantillons de SARS-CoV-2 collectés lors de l’épidémie actuelle en Chine. SARS-CoV-2 est le nom du virus qui cause le Covid-19. Le GISAID a également confirmé que les séquences de Chine “ressemblent toutes étroitement à des variantes connues circulant dans le monde observées dans différentes parties du monde entre juillet et décembre 2022”, par rapport aux 14,4 millions de génomes de la base de données du GISAID.

“Ces dernières données fournissent un instantané de l’évolution des variantes d’Omicron et montrent que ces séquences les plus récemment partagées en provenance de Chine sont étroitement liées aux variantes qui circulent depuis un certain temps”, selon la GISAID Data Science Initiative.

CE QUE L’AVENIR PEUT RÉSERVER

Covid-19 est dans un état relativement “stable” en ce moment aux États-Unis, mais la nation voit encore environ 350 décès liés à la maladie chaque jour, a déclaré le Dr Jessica Justman, professeur agrégé de médecine en épidémiologie à Columbia University Mailman École de santé publique et directeur technique principal du programme de santé mondiale ICAP.

Alors que les niveaux de Covid-19 restent bien en deçà de ceux des poussées précédentes, les tendances sont à la hausse dans certaines parties des États-Unis, les nouvelles admissions à l’hôpital ont bondi de près de 50% au cours du mois dernier, et on craint de plus en plus que le nombre de cas ne monte en flèche après l’hiver vacances.

Pour réduire le risque de propagation accrue de Covid-19, a déclaré Justman, il sera important que les gens de la nouvelle année continuent de se tenir à jour avec leurs vaccinations Covid-19.

Selon les données du CDC, seulement 14,6 % de la population américaine âgée de 5 ans et plus a reçu sa dose de rappel mise à jour.

“Alors, où allons-nous? Cela m’amène en Chine”, a déclaré Justman.

“Je crains que la Chine ne soit actuellement un incubateur géant du SRAS-CoV-2. Il y a le potentiel d’avoir autant d’infections et avec cela, de nouvelles variantes”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que nous allons examiner de nouvelles variantes préoccupantes” en 2023, a déclaré Justman. “La question est la suivante : allons-nous revenir à un point où nous avons une variante préoccupante qui provoque une maladie si grave que nous ne bénéficions pas de notre protection contre les infections antérieures et les vaccinations antérieures ? … Je vais être optimiste et dire que je ne pense pas que nous allons revenir à ce point.”