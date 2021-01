Boris Johnson a averti que des mesures de verrouillage plus strictes pourraient être nécessaires si les gens ne respectaient pas les règles, car il a souligné que « le moment est venu pour une vigilance maximale » au milieu des transmissions croissantes de coronavirus.

Il a ajouté: « Le moment est venu pour une vigilance maximale, un respect maximal des règles. Bien sûr, si nous sentons que les choses ne sont pas correctement observées, nous devrons peut-être faire plus. »

Plus tôt, Sir Keir Starmer a déclaré que les retards du Premier ministre dans la mise en œuvre de mesures difficiles pour lutter contre les transmissions coûtaient des vies et a suggéré que le gouvernement devrait peut-être « se durcir » dans des domaines tels que la fermeture de crèches et la limitation du nombre de travailleurs clés qui peuvent continuer à envoyer leurs enfants à l’école. .