COVID-19 : Une nouvelle sous-variante d’Omicron détectée au Canada

Une nouvelle sous-variante d’Omicron qui provoque des infections en Inde a été détectée au Canada.

Connue sous le nom de BA.2.75, la mutation du coronavirus a été trouvée dans toute l’Inde et en plus petit nombre dans au moins 10 autres pays, dont l’Australie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada.

“Au 6 juillet, on estime qu’il y a 5 détections de BA.2.75 au Canada sur la base de la définition préliminaire”, a déclaré un porte-parole de l’Agence de la santé publique du Canada à CTVNews.ca. “Ces chiffres peuvent changer à mesure que la définition de cette sous-lignée est clarifiée.”

Alors que BA.2.75 est considéré comme hautement contagieux et capable d’éviter les vaccins et l’immunité contre les infections antérieures, on ne sait toujours pas s’il provoque une maladie plus grave que d’autres variantes.

“Il est encore très tôt pour nous de tirer trop de conclusions”, a déclaré Matthew Binnicker, directeur de la virologie clinique à la Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota, à l’Associated Press. “Mais il semble que, surtout en Inde, les taux de transmission montrent une sorte d’augmentation exponentielle.”

Plusieurs mutations séparent BA.2.75 de ses cousins ​​COVID-19. Selon Binnicker, certains d’entre eux pourraient permettre au virus de se lier plus efficacement aux cellules et d’échapper aux anticorps.

Détectée pour la première fois en mai 2022, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu’elle suivait la sous-variante au début du mois.

“En Europe et en Amérique, BA.4 et BA.5 font des vagues”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse le 6 juillet. “Dans des pays comme l’Inde, une nouvelle sous-lignée de BA.2.75 a également été détectée, que nous suivons.”

L’OMS répertorie actuellement BA.2.75 comme une variante “sous surveillance”. Au 12 juillet, environ 74 % des cas séquencés au Canada étaient BA.5.

“Comme pour toutes les nouvelles sous-lignées de COVID-19, des scientifiques de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), ainsi que des experts nationaux et internationaux, surveillent et évaluent activement ces sous-lignées d’Omicron et leurs études associées”, a déclaré le public. a déclaré le porte-parole de l’Agence de la santé du Canada. “Par rapport à BA.2, des rapports internationaux préliminaires ont montré que BA.5, BA.4 et probablement BA.2.75 ont augmenté la transmissibilité et la capacité d’échapper potentiellement partiellement à la protection immunitaire par une infection et/ou une vaccination antérieures si elle a diminué avec le temps. “,

Au Canada et dans de nombreux autres pays, la surveillance de la COVID-19 a considérablement diminué au cours des derniers mois, ce qui signifie que le nombre réel de cas est probablement beaucoup plus élevé que les chiffres officiels.

Bien que les vaccins et les rappels ne puissent pas prévenir l’infection au COVID-19, les responsables canadiens affirment qu’ils constituent toujours une défense solide contre les maladies graves.

“Les preuves indiquent que les vaccins utilisés au Canada sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19”, indique un site Web du gouvernement. “Une dose de rappel après une série primaire de vaccins à ARNm offre une meilleure protection contre l’infection à Omicron et les maladies graves que la série primaire seule.”



Avec des fichiers de l’Associated Press