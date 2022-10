COVID-19 : Une nouvelle mutation d’Omicron pourrait échapper aux anticorps du vaccin, selon la recherche | Nouvelles américaines

Une mutation d’une sous-variante Omicron de COVID pourrait esquiver les systèmes immunitaires des vaccinés et non vaccinés et entraîner des réinfections, a suggéré une étude.

Actuellement, BA.5 est le leader mondial Omicron variante et a montré une capacité “substantielle” à échapper à la protection immunitaire par rapport aux sous-variantes précédentes, selon un rapport publié mercredi dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Cependant, BA.4.6, une mutation de BA.4, a récemment augmenté en prévalence dans certaines régions où BA.5 est dominant, y compris dans le NOUSsouligne le rapport.

La variante a été détectée dans plus de 12 % des nouveaux COVID-19[feminine] cas aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

On ne sait toujours pas s’il peut échapper aux anticorps acquis lors d’une infection antérieure au COVID ou d’une vaccination, mais une petite étude décrite dans le rapport suggère que c’est possible.

Les données provenant des échantillons de sang de 35 personnes qui avaient été soit récemment infectées par le COVID, soit vaccinées et renforcées avec le vaccin Moderna original, ont indiqué que les anticorps contre BA.4.6 étaient environ deux fois plus faibles que contre BA.5.

“Cela suggère qu’Omicron continue d’évoluer et continue d’évoluer d’une manière qui devient plus transmissible et plus efficace pour échapper aux vaccins et aux réponses immunitaires”, a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Dan Barouch, directeur du Center for Virology and Vaccine Research au Beth Israel. Diaconess Medical Center à Boston.

“Les résultats sont en fait un signe avant-coureur de nouvelles variantes qui pourraient être encore plus inquiétantes”, a-t-il ajouté.

Les participants à l’étude avaient été infectés par les sous-variantes BA.1 ou BA.2 d’Omicron.

Il reste à déterminer si BA.4.6 peut échapper à la protection immunitaire acquise par une infection par BA.5 ou des rappels de vaccins contenant des immunogènes qui combattent BA.5.

“L’évolution virale sous stéroïdes”

Les experts surveillent également les autres sous-variantes d’Omicron qui circulent.

Le BQ.1 représente plus de 5 % des nouveaux cas aux États-Unis, contre 3 % la semaine précédente et 1 à 2 % la semaine précédente, selon le CDC.

Une image similaire peut être observée avec BA.7, qui représente plus de 5% des nouveaux cas aux États-Unis, contre 4% la semaine précédente et 3% la semaine précédente.

“C’est étonnant de voir comment le virus continue de muter à un rythme aussi rapide”, a déclaré le Dr Barouch, ajoutant : “Il s’agit essentiellement d’une évolution virale sous stéroïdes.”

Le rapport a conclu que le virus continue d’évoluer.

“Le virus se diversifie très rapidement”, a déclaré Bill Hanage, professeur agrégé d’épidémiologie à la Harvard TH Chan School of Public Health.