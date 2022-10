COVID-19 : une étude révèle un faible taux de maladies graves après le vaccin et le rappel

Une nouvelle étude a ajouté à un nombre croissant de preuves que les vaccins et les rappels COVID-19 protègent contre les maladies graves et la mort.

Publiée dans le Journal of the American Medical Association, l’étude évaluée par des pairs a suivi plus de 1,6 million de patients américains sur 11 mois et a constaté que parmi ceux qui ont été vaccinés et renforcés, l’incidence des décès ou des hospitalisations pour la pneumonie au COVID-19 n’était que de 8,9 pour 10 000 personnes. Selon l’étude, des résultats graves comme ceux-ci se sont produits presque exclusivement chez les patients à haut risque comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles souffrant de maladies comme le diabète et l’hypertension artérielle.

“C’est une bonne nouvelle remarquable sur la puissance et l’efficacité de la stimulation du COVID-19 pour tous les groupes”, a déclaré la co-auteure Dawn Bravata, chercheuse au Regenstrief Institute et au Roudebush Veterans ‘Administration Medical Center dans l’Indiana, dans un communiqué. Libération. “Ces résultats, issus d’une période de prédominance Delta et Omicron, devraient encourager les gens à se faire vacciner et à booster.”

Les patients ont été suivis entre le 1er juillet 2021 et le 30 mai. Tous ont reçu des soins dans des établissements appartenant à la Veterans Health Administration, qui dessert les anciens combattants et est le plus grand système de soins de santé intégré aux États-Unis.

L’étude a également révélé que les personnes âgées vaccinées et boostées atteintes de maladies immunodéprimées ou de maladies supplémentaires, appelées comorbidités, étaient dix fois plus susceptibles de subir des conséquences graves telles que l’hospitalisation ou la mort.

“Grâce à la puissance des données (des anciens combattants), nous disposions d’informations si complètes sur un grand nombre de patients, dont beaucoup sont plus âgés et ceux qui ont des comorbidités ou sont immunodéprimés, que nous avons pu examiner cette question en profondeur”, a déclaré Bravata, qui est également professeur de médecine et de neurologie à l’Université de l’Indiana.

L’étude, cependant, n’a pas examiné les patients non boostés ou non vaccinés. De plus, près de 70 % des participants à l’étude avaient 65 ans ou plus, tandis qu’un peu plus de 8 % seulement étaient des femmes.