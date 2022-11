COVID-19 : une étude canadienne révèle que les risques cardiaques comme la myocardite sont plus élevés avec Moderna

Le risque de développer une inflammation cardiaque est deux à trois fois plus élevé avec le vaccin Moderna COVID-19 par rapport à Pfizer, selon une nouvelle étude canadienne.

Publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, l’étude a révélé que bien que les cas soient rares, les hommes de moins de 40 ans étaient les plus à risque de développer des complications cardiaques comme la myocardite et la péricardite, qui apparaissaient généralement dans les 21 jours d’une seconde. dose vaccinale.

La myocardite fait référence à une inflammation du muscle cardiaque, tandis que la péricardite est une inflammation de la paroi externe du cœur.

“Peu d’analyses basées sur la population ont été menées pour comparer directement la sécurité des deux vaccins à ARNm COVID-19, qui diffèrent de manière importante et qui pourraient avoir un impact sur la sécurité”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, l’épidémiologiste du British Columbia Center for Disease Control, le Dr Naveed Janjua. , a déclaré dans un communiqué de presse.

L’étude a suivi des personnes de 18 ans ou plus qui ont reçu une deuxième dose des vaccins Pfizer BioNTech ou Moderna Spikevax COVID-19 en Colombie-Britannique entre le 1er janvier 2021 et le 9 septembre 2021. Au total, plus de 2,2 millions de secondes Pfizer doses ont été administrées en Colombie-Britannique au cours de cette période, plus 870 000 doses de Moderna.

Dans les 21 jours suivant une deuxième dose, il y a eu 59 cas de myocardite (28 Pfizer et 31 Moderna) et 41 cas de péricardite (21 Pfizer et 20 Moderna). Les chercheurs ont ensuite calculé le taux d’inflammation cardiaque et ont découvert qu’il y avait 35,6 cas par million pour Moderna et 12,6 par million pour Pfizer, soit une différence de près du triple. Les taux de myocardite étaient plus élevés avec le vaccin Moderna chez les hommes et les femmes âgés de 18 à 39 ans, avec des taux encore plus élevés observés chez les hommes de 18 à 29 ans. À titre de comparaison, les taux de myocardite dans la population générale en 2018 étaient de 2,01 à 2,2 par millions de personnes, selon l’étude.

En plus d’être un effet secondaire rare mais troublant des vaccins à ARNm, la myocardite a également été liée à des infections virales comme le COVID-19 et la grippe. Une étude récente a révélé que le risque de développer une myocardite est sept fois plus élevé avec une infection au COVID-19 qu’avec une dose de vaccin. De décembre 2021 à avril 2022, la star canadienne du football Alphonso Davies a été écartée d’une myocardite à la suite d’un épisode de COVID-19.

Le Dr Janjua est également directeur exécutif des services de données et d’analyse au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et professeur clinicien au département de santé publique et de la population de l’Université de la Colombie-Britannique. Il dit que la découverte devrait aider à déterminer quelles populations reçoivent quel vaccin pour maximiser les avantages tout en minimisant les effets indésirables.

“Nos résultats ont des implications pour la stratégie de déploiement des vaccins à ARNm, qui devrait également tenir compte de la nature autolimitative et bénigne de la plupart des événements de myocardite, des avantages procurés par la vaccination, de l’efficacité accrue du vaccin Moderna contre l’infection et l’hospitalisation. [found in prior studies]et le risque apparent plus élevé de myocardite après une infection au COVID-19 qu’avec la vaccination par ARNm », a expliqué Janjua.

Une limite à l’étude est qu’elle était observationnelle, ce qui signifie qu’elle n’a pas prouvé que la vaccination provoquait une myocardite ou une péricardite. De plus, en s’appuyant sur les données des hôpitaux et des services d’urgence, l’étude peut avoir manqué certains cas moins graves.

Dans un commentaire éditorial sur l’étude, les cardiologues basés en Israël, le Dr Guy Witberg et le Dr Ilan Richter, ont écrit que les résultats sont ” rassurants en termes de sécurité des vaccins et devraient aider à mettre fin à ” l’hésitation à la vaccination ” causée par les inquiétudes concernant les événements cardiaques indésirables. ; une telle conclusion s’appuie non seulement sur l’efficacité prouvée des vaccins, mais également sur des données montrant que l’infection au COVID-19 est associée à un risque beaucoup plus élevé de myocardite.

Plus de 93 millions de doses de vaccin COVID-19 ont été administrées au Canada, dont près de 62 millions de vaccins Pfizer et plus de 28 millions de Moderna. Les deux sociétés se sont engagées à étudier les effets à long terme des problèmes cardiaques liés aux vaccins.

Une étude de janvier 2022 a révélé que le taux de myocardite aux États-Unis était de 52,4 et 56,3 par million pour Pfizer et Moderna chez les jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans. En juin, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont averti que le vaccin Moderna pourrait poser un problème. risque plus élevé de myocardite dans certains groupes d’âge.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, la myocardite et la péricardite demeurent des complications rares. L’agence exhorte toute personne souffrant de douleur ou de pression thoracique, d’un rythme cardiaque irrégulier ou d’essoufflement après la vaccination à consulter un médecin. Il indique que les cas semblent se produire le plus chez les adolescents et les jeunes adultes, les hommes, après une deuxième dose et dans les sept jours suivant la vaccination.

“Dans la plupart des cas, une personne qui a eu une myocardite ou une péricardite après un vaccin à ARNm devrait différer la réception d’une autre dose”, déclare l’agence. “Les taux de ces conditions après la dose de rappel avec un vaccin à ARNm semblent être un peu plus faibles qu’après la deuxième dose.”