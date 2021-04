Dans un rare aveu de la faiblesse des vaccins contre les coronavirus chinois, le plus haut responsable du contrôle des maladies du pays a déclaré que leur efficacité est faible et que le gouvernement envisage de les mélanger pour obtenir un coup de pouce.

Les vaccins chinois « n’ont pas de taux de protection très élevés », a déclaré le directeur du Centre chinois de contrôle des maladies, Gao Fu, lors d’une conférence samedi dans la ville sud-ouest de Chengdu.

Pékin a distribué des centaines de millions de doses à l’étranger tout en essayant de semer le doute sur l’efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech, qui est fabriqué à l’aide du processus expérimental d’ARN messager ou ARNm.

« Il est maintenant en cours d’examen formel de savoir si nous devrions utiliser différents vaccins de différentes lignes techniques pour le processus de vaccination », a déclaré Gao.

Les responsables lors d’une conférence de presse dimanche n’ont pas répondu directement aux questions sur le commentaire de Gao ou les changements possibles dans les plans officiels. Mais un autre responsable du CDC a déclaré que les développeurs travaillaient sur des vaccins à base d’ARNm.

Les experts estiment que le mélange de vaccins ou la vaccination séquentielle pourrait améliorer l’efficacité. Des chercheurs britanniques étudient une possible combinaison de Pfizer-BioNTech et du vaccin traditionnel AstraZeneca.

La Chine a administré 164,4 millions de doses de son vaccin au pays, selon Our World In Data. Il a également vendu et fait don de millions de doses à des dizaines de pays.

La Hongrie est le seul État membre de l’Union européenne à avoir déployé le vaccin chinois, le Premier ministre Viktor Orban ayant choisi d’en être vacciné.

Les autorités chinoises n’ont pas soumis leurs vaccins à l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour une utilisation dans le bloc des 27 pays.

L’EMA a jusqu’à présent approuvé l’utilisation de quatre vaccins – par Pfizer / BioNTech, AstraZeneca / Université d’Oxford, Moderna et Johnson & Johnson. Il examine également actuellement le Spoutnik V.