COVID-19 : Un nouveau rapport prédit le nombre de cas quotidiens d’ici février | Nouvelles du Royaume-Uni

Les cas mondiaux de coronavirus devraient augmenter lentement dans les mois à venir pour atteindre environ 18,7 millions par jour d’ici février.

La moyenne quotidienne actuelle est d’environ 16,7 millions, selon le rapport de l’Université de Washington.

C’est beaucoup moins que l’hiver dernier lorsque la variante Omicron a poussé la moyenne quotidienne maximale estimée à environ 80 millions – et l’augmentation ne devrait pas non plus entraîner une forte augmentation des décès.

L’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé (IHME) de l’université prévoit que le nombre moyen de décès passera d’environ 1 660 maintenant à 2 748 le 1er février. En revanche, il y avait plus de 11 millions de décès quotidiens en janvier 2022.

COVID les infections aux États-Unis devraient augmenter d’un tiers pour atteindre plus d’un million par jour au cours de la même période, en raison de facteurs tels que le fait que les personnes restent plus à l’intérieur pendant l’hiver.

Mais une poussée en Allemagne a déjà atteint un sommet, selon les auteurs de l’étude, qui s’attendent à ce que les cas y chutent de plus d’un tiers pour atteindre environ 190 000.

L’IHME suggère que la récente augmentation des cas et des hospitalisations en Allemagne pourrait être due aux sous-variantes d’Omicron BQ.1 ou BQ.1.1, et qu’elle pourrait se propager à d’autres parties de l’Europe dans les semaines à venir.

Une autre sous-variante d’Omicron appelée XBB entraîne également une augmentation des admissions à Singapour, selon l’analyse.

Les chercheurs de l’Université de Washington affirment que la variante est plus transmissible mais moins grave.

Ils ajoutent que la menace de XBB devrait être atténuée par le fait que les personnes précédemment infectées par la sous-variante BA.5 Omicron sont susceptibles d’être immunisées contre celui-ci.

Au Royaume-Uni, les derniers chiffres publiés la semaine dernière ont montré que des cas étaient continue d’augmenter mais pourrait approcher d’un pic.

L’enquête hebdomadaire sur les infections de l’Office for National Statistics a montré qu’environ deux millions de personnes avaient contracté le virus au Royaume-Uni au cours de la semaine se terminant le 10 octobre.

Cela représente environ une personne sur 30 et une augmentation de 15,4 % par rapport à la semaine précédente.

Mais il y avait des indices que la propagation commençait à ralentir dans de nombreuses régions d’Angleterre – ce qui représente la majeure partie des cas.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire exhorte toujours les personnes de plus de 50 ans à se présenter pour un autre rappel car elles courent un risque plus élevé de maladie grave en cas d’infection.