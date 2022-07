COVID-19 : Un nouveau mutant suscite des inquiétudes en Inde, au-delà

Le coronavirus en évolution rapide a engendré un autre mutant Omicron super contagieux qui inquiète les scientifiques alors qu’il gagne du terrain en Inde et apparaît dans de nombreux autres pays, y compris les États-Unis.

Les scientifiques disent que la variante – appelée BA.2.75 – peut être capable de se propager rapidement et de contourner l’immunité contre les vaccins et les infections antérieures. Il n’est pas clair s’il pourrait causer une maladie plus grave que d’autres variantes d’Omicron, y compris le BA.5 de renommée mondiale.

“Il est encore très tôt pour nous de tirer trop de conclusions”, a déclaré Matthew Binnicker, directeur de la virologie clinique à la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota. “Mais il semble que, surtout en Inde, les taux de transmission montrent une sorte de de cette augmentation exponentielle.” S’il surpassera BA.5, a-t-il dit, reste à déterminer.

Pourtant, le fait qu’il ait déjà été détecté dans de nombreuses régions du monde, même avec des niveaux de surveillance virale plus faibles “est une indication précoce qu’il se propage”, a déclaré Shishi Luo, responsable des maladies infectieuses pour Helix, une société qui fournit le séquençage viral. informations aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Le dernier mutant a été repéré dans plusieurs États lointains de l’Inde et semble s’y propager plus rapidement que d’autres variantes, a déclaré Lipi Thukral, scientifique au Council of Scientific and Industrial Research-Institute of Genomics and Integrative Biology à New Delhi. Il a également été détecté dans une dizaine d’autres pays, dont l’Australie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada. Deux cas ont été récemment identifiés sur la côte ouest des États-Unis et Helix a identifié un troisième cas américain la semaine dernière.

Les inquiétudes des experts sont alimentées par un grand nombre de mutations séparant cette nouvelle variante des prédécesseurs d’Omicron. Certaines de ces mutations se situent dans des domaines liés à la protéine de pointe et pourraient permettre au virus de se lier plus efficacement aux cellules, a déclaré Binnicker.

Une autre préoccupation est que les modifications génétiques pourraient permettre au virus de contourner plus facilement les anticorps – des protéines protectrices fabriquées par le corps en réponse à un vaccin ou à une infection par une variante antérieure.

Mais les experts disent que les vaccins et les rappels sont toujours la meilleure défense contre le COVID-19 sévère. À l’automne, il est probable que les États-Unis verront des formulations mises à jour du vaccin en cours de développement qui ciblent des souches d’Omicron plus récentes.

“Certains peuvent dire : ‘Eh bien, la vaccination et le rappel n’ont pas empêché les gens d’être infectés.’ Et oui, c’est vrai”, a-t-il déclaré. “Mais ce que nous avons vu, c’est que le taux de personnes se retrouvant à l’hôpital et mourant a considérablement diminué. Alors que de plus en plus de personnes ont été vaccinées, renforcées ou naturellement infectées, nous commençons à voir les niveaux d’immunité de fond dans le monde augmenter.”

Il faudra peut-être plusieurs semaines pour savoir si le dernier mutant Omicron peut affecter la trajectoire de la pandémie. Pendant ce temps, le Dr Gagandeep Kang, qui étudie les virus au Christian Medical College indien de Vellore, a déclaré que l’inquiétude croissante suscitée par la variante souligne la nécessité d’efforts plus soutenus pour suivre et tracer les virus qui combinent des efforts génétiques avec des informations du monde réel sur qui tombe malade et à quel point. “Il est important que la surveillance ne soit pas une stratégie start-stop”, a-t-elle déclaré.

Luo a déclaré que BA.2.75 est un autre rappel que le coronavirus évolue continuellement et se propage.

“Nous aimerions revenir à la vie d’avant la pandémie, mais nous devons toujours faire attention”, a-t-elle déclaré. “Nous devons accepter que nous vivons maintenant avec un niveau de risque plus élevé qu’auparavant.”

Ghosal a rapporté de New Delhi. Ungar a rapporté de Louisville, Ky. Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.