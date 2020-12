Le COVID-19 est trois fois plus mortel que la grippe saisonnière, a révélé une nouvelle étude.

L’étude menée par l’Institut français de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l’Université de Dijon, a comparé les données de plus de 89500 patients COVID-19 hospitalisés entre mars et avril et de plus de 45800 patients hospitalisés pour grippe saisonnière entre décembre 2018 et 28 février , 2019.

Les résultats de l’étude ont été publiés vendredi dans Le journal The Lancet Respiratory Medicine.

Il a montré que le taux de mortalité est trois fois plus élevé pour le COVID-19 que pour la grippe saisonnière, respectivement 16,9% et 5,8%.

Les hospitalisations se sont quant à elles révélées deux fois plus fréquentes pour COVID-19 que pour la grippe saisonnière avec un plus grand nombre de patients COVID-19 admis en soins intensifs – 16,8% contre 10,8%. Les séjours en unité de soins intensifs étaient également plus longs avec les patients atteints de COVID-19 avec une moyenne de 15 jours par rapport à 8 jours pour la grippe saisonnière.

Les chercheurs ont cependant signalé certaines limites. Ils ont noté par exemple que bien que le dépistage du COVID-19 ait été normalisé à l’échelle nationale, les pratiques de dépistage de la grippe peuvent avoir varié d’un hôpital à l’autre, ce qui peut expliquer, en partie, le nombre élevé de patients hospitalisés pour le COVID-19.

En outre, ils ont noté que la différence dans les taux d’hospitalisation peut être partiellement due à l’immunité existante contre la grippe, soit à cause d’une infection antérieure, soit à cause de la vaccination.

Catherine Quantin, professeur à l’Université de Dijon et chercheuse à l’INSERM, a souligné que «cette étude est la plus importante à ce jour comparant les deux maladies et confirme que le COVID-19 est bien plus grave que la grippe».

«Le constat selon lequel le taux de mortalité par COVID-19 était trois fois plus élevé que pour la grippe saisonnière est particulièrement frappant quand on se souvient que la saison grippale 2018/2019 a été la pire en France en termes de décès ces cinq dernières années», a-t-elle ajouté. .

La France est l’un des pays les plus touchés au monde avec plus de 59600 décès et plus de 2,4 millions infections confirmées au COVID-19 depuis le début de la pandémie.