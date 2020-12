L’année 2020 est considérée comme l’année COVID par beaucoup, et sans aucune surprise, # Covid19 a dominé l’espace hashtag sur Twitter en Inde cette année. La plateforme de micro-blogging a également publié son récapitulatif pour 2020, mettant en évidence les tweets et les sujets qui ont dominé Twitter au cours des 11 derniers mois. Au-delà de # Covid19 et #SushantSinghRajput, les utilisateurs ont également utilisé le hashtag #Hathras en solidarité avec la jeune femme dalit qui a été retrouvée morte dans le quartier de Hathras dans l’Uttar Pradesh en septembre. Twitter, dans un article de blog, indique que les tweets exprimant la gratitude ou la gratitude ont augmenté de 20% dans le monde, avec une reconnaissance particulière des médecins (+135%) et des enseignants (+30%).

Le tweet le plus retweeté en Inde cette année était le selfie de l’acteur tamoul Vijay avec ses fans à partir de février. Actuellement, son tweet a plus de 1,45 retweets lakh, 3,75 lakh likes, et a été cité plus de 90000 fois par les utilisateurs. Le tweet le plus retweeté dans l’espace politique est notamment le tweet de Prime Narendra Modi sur les lampes d’éclairage «d’espoir et de bonne santé» pendant la COVID-19[feminine pandémie. Il a plus de 1,06 retweets lakh. Parmi les autres tweets dont on parle le plus, citons le message d’appréciation du joueur de cricket indien MS Dhoni pour la lettre du PM Modi sur sa retraite. Le tweet le plus retweeté dans le monde des affaires en Inde était le post du magnat des affaires Ratan Tata où il avait annoncé une aide financière de 500 crores de roupies pour le pays au milieu de la pandémie.

Le Tweet le plus retweeté de 20202020 में सबसे ज्यादा रीट्वीट हुआ ट्वीट 2020 ம் ஆண்டின்அதிகம் ரிடுவீட் செய்யப்பட்டடுவீட் pic.twitter.com/JpCT4y6fJm – Twitter Inde (@TwitterIndia) 8 décembre 2020

Twitter a révélé le tweet du joueur de cricket Virat Kohli, annonçant que la grossesse de sa femme, Anushka Sharma, est devenue le « Tweet le plus aimé de 2020 » en Inde. Le poste a plus de 6,45 lakh aime pour le moment. Notamment, le tweet de l’acteur de Bollywood Anushka Sharma célébrant la même nouvelle figurait également dans le top cinq des tweets les plus appréciés de l’année. Le post Twitter de l’acteur Amitabh Bachchan à propos de son COVID-19[feminine Le diagnostic de juillet était le tweet le plus cité (cité plus de 43 000 fois), a ajouté Twitter.

En termes de hashtags, les trois principaux hashtags qui parlent du mouvement des gens sont #StudentLivesMatter, #ShaheenBagh et #FarmersProtest. Les hashtags de films les plus tweetés en 2020 étaient #DilBechara, #SooraraiPottru et #SarileruNeekevvaru.

S’exprimant sur la façon dont les utilisateurs en Inde ont utilisé Twitter cette année, Manish Maheshwari, directeur général de Twitter Inde, a déclaré: «Étant l’année que ça a été, la conversation sur Twitter en 2020 était unique. De la lutte contre cette pandémie mondiale, en se réjouissant des moments de célébration, en défendant les communautés touchées par la pandémie, en créant des liens avec des émissions, des intérêts et des mèmes redécouverts, l’Inde s’est réunie à merveille sur Twitter cette année. «

Un artiste, un soldat et un sportif, ce dont ils rêvent, c’est la reconnaissance, le fait que leur travail acharné et leur sacrifice soient remarqués et appréciés de tous. @Narendra Modi pour votre appréciation et bons voeux. pic.twitter.com/T0naCT7mO7 – Mahendra Singh Dhoni (@msdhoni) 20 août 2020

Fait intéressant, Twitter a également révélé que les emojis les plus tweetés en 2020 incluent des emojis rieurs, des emojis de prière et des emojis frappés d’amour.