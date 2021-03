Sir Lenny Henry a écrit une lettre ouverte, signée par un certain nombre de noms familiers, appelant les Noirs du Royaume-Uni à se faire vacciner contre le COVID-19.

Le nominé aux Oscars Chiwetel Ejiofor, l’acteur Thandie Newton, l’animateur de radio Trevor Nelson et l’auteur Malorie Blackman sont parmi les signataires de la lettre qui demandait aux gens de « faire confiance » au vaccin et de ne pas laisser « les préoccupations être ce qui aggrave les inégalités raciales dans notre société ».

Mises à jour COVID en direct du Royaume-Uni et du monde entier

La lettre de Sir Lenny, soutenue par le NHS, dit: « Nous ne voulons pas que vous soyez laissé de côté ou laissé pour compte. Alors que d’autres communautés se précipitent pour obtenir le vaccin et que des millions de personnes ont déjà été vaccinées, certaines personnes noires de notre communauté sont plus prudent. «

Cela vient alors que 30 millions de personnes ont reçu leur première dose du vaccin, plus de la moitié de la population adulte du Royaume-Uni.

Cependant, les chiffres de l’Office for National Statistics pris du 13 janvier au 7 février montrent que moins de la moitié (49%) des adultes britanniques noirs ou noirs ont déclaré être susceptibles d’avoir le vaccin.

Sir Lenny a également blâmé un «élément de méfiance» dans le système pour la prudence de la communauté noire.

Il a déclaré: « Je pensais qu’il était important de faire ma part et j’ai donc écrit cette lettre à la Grande-Bretagne noire pour demander aux gens de ne pas être laissés pour compte, de ne pas continuer à être touchés de manière disproportionnée et de faire confiance aux faits de nos médecins, professeurs et scientifiques, pas seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier, y compris dans les Caraïbes et en Afrique. «

La lettre ouverte accompagne un court métrage de la réalisatrice primée aux BAFTA, Amma Asante, qui présente Sir Lenny aux côtés d’autres acteurs, notamment l’acteur Adrian Lester et la Rt Rev Rose Hudson-Wilkin, l’évêque de Douvres.

Le directeur régional de Londres pour la santé publique en Angleterre, le professeur Kevin Fenton, a déclaré que « nous pouvons tous jouer un rôle » en encourageant les amis et la famille à se faire vacciner.

Il a déclaré que les gens devraient orienter les autres « vers des informations et des conseils provenant de sources fiables » et non « transmettre des mythes et des informations erronées circulant sur les réseaux sociaux ».

Le professeur Fenton a déclaré: « Nous savons que nos communautés noires ont été parmi les plus durement touchées pendant cette pandémie, mais nous savons aussi que certains d’entre nous sont moins susceptibles de se présenter pour le vaccin qui sauve des vies … Faisons tous notre part, continuons nos proches sont en sécurité et mettent fin à cette pandémie le plus tôt possible « .

Abonnez-vous au podcast quotidien sur les podcasts Apple, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

La lettre de Sir Lenny Henry dans son intégralité

Chers mamans, papas, grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs, neveu, nièces, filles, fils et cousins,

Nous t’aimons!

Nous savons que nous ne le disons pas assez souvent et que parfois nous avons nos désaccords, comme toutes les familles, mais où que vous soyez, nous vous aimons du fond du cœur et nous savons que vous nous aimez.

Et nous voulons vous revoir. Covid-19 nous a séparés pendant trop longtemps. Nous voulons vous embrasser, nous voulons célébrer avec vous, nous voulons sortir dîner avec vous, nous voulons adorer avec vous, nous voulons aller regarder le football et le cricket avec vous, nous voulons vous battre aux jeux vidéo – dans la même pièce pour que nous puissions voir le regard sur votre visage quand nous le faisons.

Mais pour faire tout cela, nous devons tous prendre le coup du Covid-19. C’est nous tous ensemble.

Les choses reviendront lentement à la normale. Eh bien, ce que les gens appellent la nouvelle normalité. La réalité est que la nouvelle normalité peut signifier avoir besoin d’un vaccin pour faire bon nombre des choses que nous tenons maintenant pour acquises.

Parce que nous vous aimons – nous voulons que vous soyez en sécurité et nous ne voulons pas que vous soyez laissé de côté ou laissé pour compte. Alors que d’autres communautés se précipitent pour se faire vacciner et que des millions de personnes ont déjà été vaccinées, certains Noirs de notre communauté sont plus prudents.

Vous avez des inquiétudes et des préoccupations légitimes, nous entendons cela. Nous savons que des changements doivent se produire et qu’il est difficile de faire confiance à certaines institutions et autorités.

Mais nous vous demandons de faire confiance aux faits sur le vaccin de nos propres professeurs, médecins, scientifiques impliqués dans le développement du vaccin, médecins généralistes, pas seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier, y compris dans les Caraïbes et en Afrique.

Beaucoup d’entre eux sont nos parents, dont beaucoup ont fait le sacrifice ultime pour protéger la population de ce pays de cette pandémie.

Et les milliers de personnes qui se sont portées volontaires pour participer aux essais de vaccins afin que nous sachions que c’est sûr et fonctionne pour les personnes de toutes les ethnies.

Ne laissez pas leur sacrifice être vain. Ne laissez pas vos peurs compréhensibles être ce qui vous retient. Ne laissez pas vos préoccupations être ce qui aggrave les inégalités raciales dans notre société.

Ne laissez pas les Noirs continuer à être touchés de manière disproportionnée par cette terrible maladie.

Beaucoup dans notre communauté disent ne pas vouloir se faire vacciner, bien plus que d’autres groupes. Mais le fait est que nous avons été touchés de manière disproportionnée par le virus, beaucoup de nos proches sont décédés. Ne laissez pas le coronavirus coûter encore plus de vies aux Noirs.

Nous t’aimons. Nous ne voulons pas que vous tombiez malade. Nous ne voulons pas que vous mouriez.

Nous savons que vous nous aimez aussi, alors écoutez-nous et quand votre tour viendra, prenez le coup.

Et une fois que tu le fais, dis au cousin Mo de faire de même (est-il vraiment mon cousin?)

Faisons cela ensemble.

Merci.

Lenny x