Covid-19 Scare dans le camp de hockey féminin alors que Navjot Kaur en isolement

La milieu de terrain indienne Navjot Kaur a été maintenue en isolement après que son test COVID-19 soit revenu non concluant, provoquant une frayeur dans le camp de l’équipe féminine aux Jeux du Commonwealth.

L’Inde a ouvert sa campagne avec une victoire 5-0 contre le Ghana vendredi.

« Elle a été maintenue à l’isolement. Sa valeur CT n’est pas contagieuse. Elle a été testée positive lors du premier test, mais lors du deuxième test, sa valeur CT s’est améliorée et elle ne peut pas infecter les autres. Elle reste isolée et il est possible qu’elle retourne en Inde », a déclaré une source de l’équipe à PTI.

Le joueur de 27 ans de Kurukshetra était membre de l’équipe médaillée d’argent aux Jeux asiatiques de Jakarta et médaillé de bronze d’Incheon en 2014.

Le contingent indien de plus de 300 personnes a été largement exempt de COVID jusqu’à présent dans les Jeux.

Deux membres de l’équipe de cricket, Pooja Vastrakar et S Meghana, ont été testés positifs en Inde mais se sont rétablis. Meghana a déjà rejoint l’équipe et Pooja devrait le rejoindre avant le troisième match contre la Barbade le 3 août.

Plus tôt cette semaine, les organisateurs des Jeux avaient déclaré que le Village des Jeux signalait une douzaine de cas par jour.

Les Jeux de Birmingham sont le premier événement multidisciplinaire depuis le début de la pandémie à se tenir sans restrictions majeures liées au COVID-19.

Cependant, l’Association olympique indienne (IOA) a conseillé au contingent du pays de limiter ses apparitions publiques et de rester à l’intérieur compte tenu de la menace persistante de la pandémie de COVID-19.

