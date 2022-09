OTTAWA –

Santé Canada a approuvé aujourd’hui le vaccin COVID-19 de Pfizer pour une utilisation chez les enfants âgés de six mois à quatre ans.

Le ministère fédéral déclare qu’après un examen scientifique approfondi et indépendant des preuves, il a conclu que les avantages du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech l’emportent sur les risques potentiels pour les enfants.

C’est le deuxième vaccin à être approuvé pour ce groupe d’âge, après que Santé Canada a approuvé le vaccin Spikevax de Moderna en juillet.

Santé Canada a déclaré qu’il approuvait une série primaire de trois doses du vaccin pour les enfants de moins de cinq ans, avec trois semaines entre la première et la deuxième dose et huit semaines entre la deuxième et la troisième dose.

Le département affirme que les piqûres, qui ciblent la souche originale de COVID-19, restent efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès.

Le gouvernement a récemment approuvé une version plus récente du vaccin de Moderna qui cible la variante Omicron du COVID-19, mais son utilisation n’a pas encore été approuvée pour la plus jeune cohorte.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 septembre 2022.