Les cas de coronavirus continuent de chuter au Royaume-Uni et seule une personne sur 340 est désormais infectée en Angleterre – un total de 160200 – tandis qu’environ 4500 Britanniques développent des symptômes chaque jour, selon les données de l’étude.

Les estimations du Bureau des statistiques nationales suggèrent que le nombre total de personnes porteuses du virus en Angleterre a baissé de 20% en une semaine, avec un sur 340 une baisse stupéfiante par rapport à un sur 50 au début de l’année.

Et l’étude Covid Symptom Study, dirigée par ZOE et King’s College London, estime qu’il y a maintenant environ 4 470 personnes tombant malades chaque jour dans tout le Royaume-Uni, soit près d’un cinquième par rapport à 5494 par jour la semaine dernière.

Mais la vitesse à laquelle l’épidémie diminue a ralenti, la semaine précédente ayant vu les cas chuter d’un tiers. Les experts à l’origine de l’application de suivi des symptômes ont blâmé le nivellement par la réouverture des écoles.

Le professeur Tim Spector, un épidémiologiste à la tête de l’étude, a déclaré que la stabilisation était attendue et a insisté sur le fait qu’il n’y avait « aucune raison de s’inquiéter ».

Les résultats s’ajoutent aux données de Test et Trace d’hier, qui ont montré que les cas de coronavirus ont chuté de 14% en Angleterre la semaine dernière, malgré le nombre de prélèvements effectués presque doublé pour atteindre 5,8 millions en une semaine alors que les enfants retournaient à l’école.

Les cas officiels de Covid signalés par le ministère de la Santé ont chuté de 7% en une semaine à 6 303 hier. Et les décès ont presque diminué de moitié à 95. Les admissions à l’hôpital continuent également de baisser.

L’Office des statistiques nationales publiera aujourd’hui une nouvelle estimation du nombre de personnes atteintes du virus dans le pays. La semaine dernière, il a chuté d’un cinquième à un peu plus de 200 000 personnes, soit l’équivalent d’une personne sur 270.

Le professeur Spector, du King’s College de Londres, a déclaré que les scientifiques s’attendaient à ce que la baisse des cas ralentisse, mais s’attendent à la voir s’accélérer à nouveau à l’avenir.

Il a déclaré: « Après des chutes régulières au début de la semaine, nous avons vu des cas se stabiliser ces derniers jours, en particulier en Écosse, au Pays de Galles et dans le nord-est de l’Angleterre.

Les taux étaient les plus bas dans le sud-ouest de l’Angleterre, avec 252 symptômes enregistrés par jour, et dans l’est de l’Angleterre, où seulement 297 tombaient malades chaque jour.

«C’est normal après la réouverture des écoles à travers le pays et il n’y a aucune raison de s’inquiéter.

« Nous surveillons de près les cas d’enfants d’âge scolaire et jusqu’à présent, les données n’ont rien d’alarmant. Je pense que nous verrons le nombre de cas se stabiliser pendant un petit moment avant que les cas ne baissent à nouveau.

Le rapport de l’ONS d’aujourd’hui, basé sur des tests sur écouvillon aléatoires de 160000 personnes, a prédit que 0,29% des personnes seraient testées positives pour le coronavirus si tout le pays était testé.

Le taux d’infection était plus faible au Pays de Galles (0,23%) mais plus élevé en Écosse (0,37%) et en Irlande du Nord (0,32%).

L’étude estime qu’une personne sur 823 a souffert de symptômes de Covid la semaine dernière, avec 3226 personnes tombant malades par jour en Angleterre, contre 648 en Écosse, 172 en Irlande du Nord et 424 au Pays de Galles.

Selon les données, seulement un enfant d’âge scolaire sur 1369 a développé des symptômes de Covid.

Les chiffres sont basés sur plus d’un million d’utilisateurs d’applications signalant leurs symptômes et ne peuvent donc pas prendre en compte les personnes qui contractent le virus mais ne présentent pas de symptômes. Cela n’inclut pas non plus les personnes dans les hôpitaux ou les maisons de soins.

Ils étaient les plus élevés dans le Yorkshire et le Humber (602) et à Londres (549), ne chutant que de 5,5% par rapport à 581 la semaine précédente.

Le taux R estimé, mesurant le nombre de personnes infectées par chaque personne infectée par le virus, est proche de 0,8 en Angleterre et de 1,0 en Écosse et au Pays de Galles. Un R de 1 signifie que l’épidémie n’est ni en croissance ni en diminution.

SAGE publiera une estimation officielle mise à jour du taux R plus tard dans la journée. La semaine dernière, on pensait qu’il se situait entre 0,6 et 0,8 – le niveau le plus bas jamais atteint.

L’étude ZOE a également examiné le risque de caillots sanguins chez ses utilisateurs et n’a trouvé aucun lien avec les vaccins Covid, après que l’Agence européenne des médicaments a confirmé hier qu’elle n’avait trouvé aucune preuve liant le vaccin AstraZeneca à un caillot rare dans le cerveau.

Boris Johnson a révélé pour la dernière fois qu’il recevrait le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca aujourd’hui alors qu’il tentait de calmer les craintes concernant le lien du jab avec le type rare de caillot sanguin.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il était «si important» que les gens reçoivent leur injection dès qu’ils sont invités, ajoutant que le vaccin de fabrication britannique était «sûr et efficace».

Il a déclaré qu’il était « raisonnable » que les gens veuillent être rassurés sur les vaccins, mais a souligné les conclusions des régulateurs des médicaments en Grande-Bretagne et en Europe qui ont confirmé aujourd’hui que les avantages des vaccins « l’emportent de loin sur les risques ».

M. Johnson a déclaré hier soir à la conférence de presse de Downing Street: « Il est si important que nous obtenions tous nos coups dès que notre tour arrive – et comme cela se produit, je reçois le mien demain … Le coup d’Oxford est sûr, le coup de Pfizer est sûr, ce qui n’est pas sûr est d’attraper Covid.

Plus d’une douzaine de pays de l’UE – dont la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie – avaient suspendu l’utilisation du vaccin Covid Université d’Oxford / AstraZeneca après avoir signalé que certaines personnes souffraient de caillots sanguins après avoir été vaccinées.

Le chef du régulateur médical britannique, le Dr June Raine, qui a rejoint le Premier ministre sur le podium hier soir, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le vaccin était à l’origine des cas.

Après l’annonce de l’EMA, une série de pays européens ont déclaré qu’ils reprendraient bientôt les vaccinations, notamment l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Lituanie, la Lettonie, la Slovénie et la Bulgarie.

Cependant, malgré le rapport, la Suède et la Norvège ont décidé de maintenir une interdiction du coup en place pendant quelques jours de plus.

Les données de Public Health England ont montré que les cas de Covid avaient diminué dans toutes les régions d’Angleterre, à l’exception du Yorkshire la semaine dernière. Mais le taux de positivité – l’un des meilleurs moyens de suivre la taille de l’épidémie lorsque l’écouvillonnage augmente – a chuté dans toutes les régions

Leur rapport a également révélé que les taux d’infection Covid continuaient à baisser dans tous les groupes d’âge avec une diminution marquée chez les plus de 80 ans, qui ont déjà reçu leur première dose du vaccin Covid.