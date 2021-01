Robbie Williams serait en quarantaine sur une île des Caraïbes après avoir été testé positif au coronavirus lors de vacances en famille.

Le chanteur de 46 ans se serait envolé pour Saint-Barthélemy avec sa femme Ayda Field et leurs quatre enfants peu après Noël.Il a été photographié dans une chemise à fleurs et portant un masque alors qu’il montait sur un bateau plus tôt ce mois-ci.

Cependant, il a été contraint de s’auto-isoler et de prolonger le voyage après avoir été testé positif pour COVID-19[feminine, selon The Sun.

La star serait en vacances avec sa femme Ayda Field et leurs enfants



Une source citée par le journal a déclaré: « Robbiea été assez malade.

«Il est confiné dans la villa où il séjourne avec sa famille. Ce n’est pas exactement le pire endroit au monde à mettre en quarantaine, bien qu’il ne puisse pas aller à la plage.

« Il devra rester en quarantaine jusqu’à 14 jours. »

Un représentant de Williams n’a pas commenté le rapport lorsqu’il a été contacté par Sky News.

Les règles actuelles signifient que les personnes ne sont pas autorisées à voyager inutilement, y compris les voyages à l’étranger, bien que Williams aurait pris l’avion le 28 décembre, avant l’entrée en vigueur des restrictions de verrouillage complet.

Le chanteur et Prend ça star n’est pas la seule célébrité à passer ses vacances au soleil pendant la pandémie.

Plus tôt en janvier, l’ancien La star de Love Island, Zara Holland, a été condamnée à une amende de 12000 $ (Dollars de la Barbade, environ 4415 £) après avoir enfreint les règles de quarantaine COVID-19 sur l’île.

Un autre ancien Love Island La star, Olivia Attwood, a critiqué les influenceurs qui publient des photos de partenariats rémunérés sur les réseaux sociaux à l’étranger, affirmant qu’ils doivent être absents pour travailler.

« Il y a une différence entre pouvoir gagner de l’argent où que vous soyez et être en vacances pour le travail », a déclaré Attwood dans une vidéo publiée sur Instagram.

«Chaque fois que je pars en vacances, je publierai du contenu que je pourrai monétiser.

« Je suis toujours en vacances, je ne vais pas, ‘Oh moi et [my boyfriend] Brad a eu la semaine la plus incroyable au Portugal mais ne vous inquiétez pas, je travaillais à fond ». Tu as juste l’air si stupide.

« Et en plus de cela, vous avez ceux qui sont en cours, » Oh nous sommes tous dans le même bateau, c’est notre combat « .

« Non, ce n’est pas le cas, tu es en vacances et pour être honnête, je ne te blâme pas. »