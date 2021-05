COVID-19 rend encore plus difficile pour les parents qui travaillent de trouver des services de garde d’enfants

Trouver de bons services de garde d’enfants a mis au défi de nombreux Américains avant même le COVID-19.

Les choses se sont compliquées pendant la pandémie, lorsque de nombreuses garderies ont fermé, laissant les parents jongler entre le travail à domicile et les besoins de leurs enfants.

Mais tout sentiment de soulagement qui pourrait découler de la réouverture d’un plus grand nombre d’écoles et du retour des parents à temps plein au travail est compensé par un nouveau dilemme: la prévalence croissante des déserts de garde d’enfants.

Un peu plus de la moitié des Américains vivaient dans de telles zones avec des services de garde insuffisants avant le coronavirus, selon un rapport de 2018 du Center for American Progress, un organisme de recherche sur les politiques publiques basé à Washington DC. Une enquête menée par le groupe a averti que le nombre pourrait bientôt être plus élevé; près des deux tiers des fournisseurs de services de garde ont déclaré en mars 2020 qu’ils ne pourraient pas survivre à une fermeture qui a duré plus d’un mois.

« Des millions de travailleurs américains, dans l’espoir de retrouver leur travail une fois que le risque pour la santé publique aura suffisamment diminué, ne pourront pas le faire tant qu’ils ne disposeront pas de services de garde d’enfants sûrs, fiables et abordables », a conclu le Center for American Progress.

Maya Suzuki Daniels, une éducatrice à Los Angeles, où le district scolaire a annoncé en mars son intention de reprendre l’apprentissage hybride qui obligerait les enseignants à retourner en classe, constate que ces prédictions sont vraies.

«Je ne crois pas nécessairement à l’idée d’un désert de garde d’enfants, simplement parce que je n’ai pas encore rencontré quelqu’un qui se trouve dans une oasis de garde d’enfants», a-t-elle déclaré à USA TODAY. «Un désert suggère que, vous savez, ce sont des endroits uniques où il n’y a pas de garde d’enfants, et qu’il s’agit d’une anomalie plutôt que de la norme. [But] c’est le paysage. «

Son fils, maintenant presque 2, a été gardé jusqu’à ce que la pandémie éclate.

«Je voudrais qu’il soit à la garderie – mais je veux aussi qu’il soit vivant», a-t-elle dit, ajoutant que maintenant elle ne pouvait pas trouver de places de garde pour son fils.

Son district scolaire a maintenant accepté de permettre aux employés de continuer à travailler à domicile s’ils n’ont pas d’élèves inscrits à l’enseignement en personne. Mais elle n’a pas encore rencontré un parent ou une éducatrice qui connaît des endroits ouverts, sûrs et abordables dans la région de Los Angeles.

Dans l’ensemble, 3 Californiens sur 5 vivent dans un désert de garde d’enfants, selon le Child Care Resource Center de Californie. Les comtés de Los Angeles et de San Bernardino sont parmi les pires, avec 77 550 places de garde d’enfants disponibles et 366 461 enfants de moins de 6 ans.

La question de la garde d’enfants retient de plus en plus l’attention sous le président Joe Biden. La Maison Blanche a alloué près de 40 milliards de dollars de son programme de secours pour le COVID-19 de 1,9 billion de dollars pour faire face à ce que Biden a appelé une «crise aiguë et immédiate des services de garde d’enfants». Ces fonds serviront en partie à rendre les services de garde plus abordables en raison de la flambée des prix de la pandémie.

Et le plan américain pour les familles que le président a proposé le 28 avril appelle à fournir 225 milliards de dollars pour couvrir les frais de garde d’enfants pour les parents à faible revenu et de la classe moyenne ayant des enfants de 5 ans ou moins.

Alors que le financement supplémentaire semble particulièrement opportun après la pandémie de coronavirus, lorsque davantage de femmes ont quitté le marché du travail pour s’occuper de jeunes enfants, «l’économie de la garde d’enfants était brisée bien avant le COVID», a déclaré Rhian Allvin, PDG de l’Association nationale pour l’éducation des jeunes. Enfants.

Le paradoxe de la garde d’enfants qui coûtait trop cher pour de nombreux parents alors même qu’elle ne payait pas un salaire décent aux travailleurs est antérieur à la pandémie, a reconnu Lea Austin, directrice exécutive du Center for the Study of Child Care Employment de l’Université de Californie à Berkeley. .

Pour cette raison, a-t-elle dit, le système de garde d’enfants a entraîné «des inégalités pour les familles et des écarts de rémunération raciaux au sein de la population active».

Lorsque les femmes sont exclues du marché du travail,cela affecte beaucoup plus que les femmes elles-mêmes

Les plans de secours peuvent ne pas suffire

Le plus souvent, dans un désert de garde d’enfants, les parents doivent payer plus pour obtenir l’une des rares places dans une garderie, où les soins sont généralement de meilleure qualité, car les établissements essaient souvent de suivre les normes de développement et doivent participer aux audits.

Si les parents n’ont pas les moyens de se payer une place en garderie, ils doivent chercher une garderie à domicile ou essayer de trouver une baby-sitter pour surveiller leurs enfants.

Mindy Teplitskiy, un consultant indépendant qui vit dans le comté d’Orange, connaît les défis que le fait d’avoir peu de places peut apporter. Même avant le COVID-19, il était difficile d’obtenir une place dans la garde d’enfants pour sa fille maintenant âgée de 3 ans.

Teplitskiy a pu obtenir des services de garde malgré de longues listes d’attente. Mais une fois que la pandémie a frappé, «il y avait tellement d’incertitude quant à la sécurité de notre enfant» qu’elle et son mari ont retiré leur fille de la garderie jusqu’à ce qu’ils puissent trouver une école avec des cours à l’extérieur.

L’école est trop chère cinq jours par semaine, dit-elle, alors sa fille y est deux jours par semaine. Mais Teplitskiy connaît des parents qui ont retiré leurs enfants de la garderie l’année dernière qui devront s’inscrire sur des listes d’attente pour se réinscrire ou payer plus pour s’assurer que leurs enfants sont en sécurité.

Tomia Mitchell-Haas, enseignante monoparentale à Los Angeles, connaît les mêmes difficultés.

«J’ai été en contact avec les parents (et) il semble que de nombreux centres soient encore limités», a-t-elle dit, ajoutant qu’elle et de nombreux autres parents sont sur des listes d’attente pour se réinscrire à la garderie.

Le plan de sauvetage américain de janvier fournit de l’argent qui aidera à stabiliser de nombreux programmes, a déclaré Austin, mais « nous sommes maintenant dans un an dans la pandémie et de nombreux programmes ont déjà fermé, ont pris du retard sur les prêts hypothécaires et ont du mal à trouver du personnel. »

Les estimations nationales suggèrent qu’environ 40% des programmes de garde d’enfants seront définitivement fermés parce qu’ils n’ont pas été en mesure de survivre pendant la pandémie.

Beaucoup ont déjà fermé. Dans le comté de San Bernardino, 45% des centres ferment leurs portes en 2020, ainsi qu’un tiers dans le nord du comté de Los Angeles, selon les données du Child Care Resource Center de Chatsworth, en Californie.

La garderie familiale de Kim à Los Angeles a fermé temporairement au début de la pandémie uniquement parce que les parents ont retiré leurs enfants, a déclaré la propriétaire Kim Martin.

«Je n’ai pas perdu les enfants parce que j’ai fermé. J’ai fermé parce que j’ai perdu les enfants», a-t-elle déclaré.

Le centre de Martin a rouvert ses portes en octobre, mais elle a déclaré que de nombreux autres garderies de la région n’avaient pas eu autant de chance. « Tout est un désert à Los Angeles. »

En partie, c’est parce que les services de garde d’enfants sont sous-financés, a déclaré Allvin. Elle a attribué cela à un sentiment selon lequel s’occuper des enfants est la responsabilité des parents, qu’il s’agit d’une main-d’œuvre féminine et « parce que nous ne l’avons pas priorisé d’un point de vue politique et politique comme l’ont fait d’autres pays ».

Pourtant, des années de psychologie infantile et de neurosciences indiquent que le moment le plus important dans le développement d’un enfant est de 1 à 3 ans. C’est quand ils apprennent à lire, à parler et à sympathiser avec le monde qui les entoure.

Alors que le financement de l’aide au COVID aidera à stabiliser le secteur de la garde d’enfants, Austin a déclaré qu’à moins que les États-Unis ne renforcent pleinement le lien entre ce que les parents peuvent se permettre et les salaires versés aux jeunes éducateurs, le système restera inéquitable.

«En d’autres termes,» a-t-elle ajouté, «pour mettre en place un système de soins et d’éducation de la petite enfance qui soit accessible, efficace et équitable pour tous les enfants et leurs familles, ainsi que pour les travailleurs qui fournissent des services, il faut un système financé par l’État».

La nouvelle proposition de Biden fixerait un salaire minimum de 15 dollars pour le personnel de garde d’enfants, dont 9 sur 10 sont des femmes et 4 sur 10 sont des femmes de couleur. Couplé à des subventions pour les familles, il, s’il était adopté, commencerait potentiellement à tisser le lien.

Mais comme le souligne Suzuki Daniels, les problèmes d’accès aux services de garde doivent être abordés de manière systémique.

« Je pense que nous devons être vraiment intentionnellement intersectionnels autour de ce combat, et comprendre que c’est la justice raciale, c’est la justice de genre, c’est l’économie. » elle a dit. Et « à l’intérieur [those issues] se trouve la réponse à la question de savoir pourquoi ces problèmes ne sont pas résolus. «

