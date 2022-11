COVID-19 récidive d’infection plus risquée que la première fois: étude

Le risque de décès, d’hospitalisation et de problèmes de santé graves liés au COVID-19 augmente considérablement avec la réinfection par rapport à un premier combat avec le virus, quel que soit le statut vaccinal, suggère une étude publiée jeudi.

« La réinfection par le COVID-19 augmente le risque à la fois de résultats aigus et de long COVID », a déclaré le Dr Ziyad Al-Aly de la faculté de médecine de l’Université de Washington à Saint-Louis. “Cela était évident chez les personnes non vaccinées, vaccinées et boostées.”

Les résultats ont été tirés des données du Département américain des anciens combattants (VA) recueillies du 1er mars 2020 au 6 avril 2022 sur 443 588 patients avec une infection par le SRAS-CoV-2, 40 947 avec deux infections ou plus et 5,3 millions de personnes non infectées. La plupart des sujets de l’étude étaient des hommes.

Les patients réinfectés avaient un risque de décès plus que doublé et un risque d’hospitalisation plus que triplé par rapport à ceux qui n’avaient été infectés qu’une seule fois par le COVID. Selon un rapport publié dans Nature Medicine, ils présentaient également des risques élevés de problèmes pulmonaires, cardiaques, sanguins, rénaux, de diabète, de santé mentale, d’os et de muscles et de troubles neurologiques.

“Même si l’on a eu une infection antérieure et a été vacciné – ce qui signifie qu’il avait une double immunité contre une infection antérieure et des vaccins – il est toujours susceptible d’avoir des effets indésirables lors d’une réinfection”, a déclaré Al-Aly, le responsable de l’étude.

Les personnes de l’étude présentant des infections répétées étaient plus de trois fois plus susceptibles de développer des problèmes pulmonaires, trois fois plus susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques et 60% plus susceptibles de souffrir de troubles neurologiques que les patients qui n’avaient été infectés qu’une seule fois. Les risques plus élevés étaient les plus prononcés au cours du premier mois après la réinfection, mais étaient toujours évidents six mois plus tard, ont découvert les chercheurs.

Les experts non impliqués dans l’étude ont déclaré que la population VA ne reflète pas la population générale.

Les patients des établissements de santé VA sont généralement des personnes plus âgées et plus malades et souvent des hommes, un groupe qui aurait généralement plus de complications de santé normales, a déclaré John Moore, professeur de microbiologie et d’immunologie au Weill Cornell Medical College de New York.

Les chercheurs ont déclaré que les risques cumulés et le fardeau des infections répétées augmentaient avec le nombre d’infections, même après avoir pris en compte les différences dans les variantes de COVID-19 telles que Delta, Omicron et BA.5.

Cependant, le Dr Celine Gounder, épidémiologiste des maladies infectieuses et rédactrice en chef de Kaiser Health News, a déclaré qu’il semblait y avoir un “effet de plafonnement avec de multiples infections”, avec moins de saut de risque après la deuxième infection.

“La bonne nouvelle, c’est que plus les gens sont protégés par l’immunité, plus le risque de développer certaines des complications sera probablement moindre avec le temps”, a-t-elle ajouté.

Pourtant, Al-Aly a averti que les gens ne devraient pas baisser la garde.

“Nous avions commencé à voir beaucoup de patients venir à la clinique avec un air d’invincibilité”, a-t-il déclaré à Reuters. “Ils se sont demandé : ‘Est-ce que la réinfection est vraiment importante ?’ La réponse est oui, c’est absolument le cas.”

Avant la saison des vacances qui approche à grands pas avec les voyages et les rassemblements en intérieur, “les gens doivent être conscients que la réinfection est consécutive et doivent prendre des précautions”, a-t-il ajouté.



