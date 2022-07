COVID-19 : Qu’est-ce que la variante BA.5 ?

LONDRES –

BA.5, qui fait partie de la famille Omicron, est la dernière variante de coronavirus à provoquer des vagues d’infection généralisées dans le monde.

Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé, il était à l’origine de 52 % des cas séquencés fin juin, contre 37 % en une semaine. Aux États-Unis, on estime qu’il cause environ 65% des infections.

AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS

BA.5 n’est pas nouveau. Identifié pour la première fois en janvier, il est traqué par l’OMS depuis avril. Lire l’histoire complète

Il s’agit d’une variante sœur de la souche Omicron qui domine dans le monde depuis la fin de 2021 et qui a déjà provoqué des pics de taux de cas – même avec des tests réduits – dans des pays comme l’Afrique du Sud, où elle a été découverte pour la première fois, ainsi que le Royaume-Uni, certaines parties de l’Europe et l’Australie.

Les cas de coronavirus dans le monde augmentent maintenant depuis quatre semaines consécutives, selon les données de l’OMS.

POURQUOI IL SE PROPAGE

Comme son frère étroitement apparenté, BA.4, BA.5 est particulièrement efficace pour échapper à la protection immunitaire offerte par la vaccination ou une infection antérieure.

Pour cette raison, “BA.5 a un avantage de croissance sur les autres sous-lignées d’Omicron qui circulent”, a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19, lors d’une conférence de presse mardi.

Pour de nombreuses personnes, cela signifie qu’elles sont réinfectées, souvent même peu de temps après avoir contracté la COVID-19. Van Kerkhove a déclaré que l’OMS évaluait les rapports de réinfections.

“Nous avons de nombreuses preuves que les personnes infectées par Omicron sont infectées par BA.5. Cela ne fait aucun doute”, a déclaré Gregory Poland, virologue et chercheur en vaccins à la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota.

Si cela semble particulièrement courant maintenant, cela pourrait simplement être dû au fait que tant de personnes ont reçu Omicron, ont suggéré des chercheurs.

PAS PLUS SÉVÈRE

Alors que l’augmentation des cas a entraîné davantage d’hospitalisations dans certains pays, les décès n’ont pas augmenté de façon spectaculaire.

C’est en grande partie parce que les vaccins continuent de protéger contre les maladies graves et la mort, voire l’infection, et que les fabricants et les régulateurs envisagent également des vaccins modifiés qui ciblent directement les nouvelles variantes d’Omicron.

Il n’y a également aucune preuve que BA.5 est plus dangereux que n’importe laquelle des autres variantes d’Omicron, a souligné Van Kerkhove de l’OMS, bien que des pics de cas puissent mettre les services de santé sous pression et risquer que davantage de personnes contractent un long COVID.

L’OMS et d’autres experts ont également déclaré que la pandémie en cours – prolongée par l’inégalité des vaccins et le désir de nombreux pays d'”aller au-delà” du COVID-19 – ne ferait que conduire à des variantes plus nouvelles et imprévisibles.

Les scientifiques attirent déjà l’attention sur BA.2.75, identifié pour la première fois en Inde, qui présente un grand nombre de mutations et se propage rapidement.

L’OMS a déclaré mardi que la pandémie restait une urgence sanitaire mondiale et que les pays devraient envisager des mesures de santé publique comme le masquage et la distanciation sociale lorsque les cas augmentent, parallèlement aux vaccinations. Lire l’histoire complète

“Ce que les gens ne comprennent pas fondamentalement, c’est que lorsqu’il y a ce niveau élevé de transmission communautaire, cela va muter”, a déclaré Poland. “Qui sait ce qui va suivre. Nous jouons avec le feu.”



(Reportage de Jennifer Rigby à Londres et Julie Steenhuysen à Chicago; édité par Philippa Fletcher)