L’Italie a rouvert lundi ses lycées dans quatre autres régions après près de trois mois de fermeture.

La Lombardie a repris les cours de ses écoles secondaires à tous les élèves, tandis que les régions des Marches, de la Ligurie et de l’Ombrie n’ont autorisé qu’une partie des élèves à revenir.

Dans d’autres régions, comme la Vénétie, les Pouilles, l’Émilie-Romagne et la Sardaigne, l’apprentissage à distance restera en place jusqu’à la fin du mois de janvier.

Des régions comme la Toscane et le Piémont ont déjà rouvert leurs lycées à la mi-janvier.

Les écoles italiennes avaient ouvert leurs portes à la mi-septembre après une fermeture de six mois – la plus longue d’Europe – juste avant de fermer à nouveau seulement un mois plus tard en raison d’une recrudescence des cas de COVID-19 dans le pays.

Les étudiants ont protesté dans toute l’Italie contre les fermetures et d’autres manifestations sont attendues dans les prochains jours.

L’ONG Save the Children a souligné dans recherche publiée début janvier que l’enseignement à distance à long terme pourrait nuire à l’activité d’apprentissage.

Vingt-huit pour cent des étudiants interrogés ont déclaré qu’au moins un de leurs camarades de classe avait arrêté de suivre les cours en ligne et que davantage d’abandons étaient à craindre.

En savoir plus sur cette histoire dans le lecteur vidéo ci-dessus.