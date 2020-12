La législature de l’État du New Hampshire était déjà férocement divisée sur le coronavirus lorsque le nouveau président républicain de la Chambre des représentants, Richard Hinch, est décédé subitement mercredi. Puis est venue la nouvelle jeudi que la cause de sa mort était Covid-19.

M. Hinch, âgé de 71 ans, est décédé une semaine seulement après avoir prêté serment en tant que conférencier – et environ trois semaines après une réunion en salle de son caucus qui a conduit plusieurs membres à contracter le virus, un événement auquel M. Hinch avait tenté de jouer. dans les remarques publiques. Il n’était pas clair si lui aussi avait attrapé le virus lors de la réunion du caucus.

La nouvelle va sans aucun doute intensifier les tensions entre les législateurs des États, qui ont été en désaccord sur le refus de nombreux législateurs républicains de porter des masques ou de prendre au sérieux d’autres précautions contre la pandémie. Des divisions se sont ouvertes non seulement selon des principes partisans, mais également dans les rangs républicains.

William M. Marsh, un représentant de l’État républicain, a déclaré la responsabilité de la mort de M. Hinch repose sur les épaules d’un groupe de membres républicains qui ont refusé de prendre des précautions comme le port de masques et le maintien de la distance sociale, et qui se sont appuyés sur les autres pour faire de même. «La pression exercée par les pairs de la part des collègues est la cause profonde de ce qui est arrivé à mon ami», a déclaré M. Marsh à propos de M. Hinch.