Covid-19 présente-t-il un plus grand risque pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA?

Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l'insécurité.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Himanshu Reddy, du Département de médecine interne et responsable de l’unité COVID du King George Medical College, à Lucknow, a répondu aux questions. Le Dr Reddy parle de la nouvelle souche COVID-19 et explique l’impact du virus sur les enfants et les personnes vivant avec le VIH.

Les nouvelles souches de COVID-19 ont des symptômes très différents. Pourquoi les symptômes sont-ils différents? À quelle vitesse les problèmes infligés par les nouvelles souches peuvent-ils s’aggraver?

Les nouvelles variantes sont censées être plus virulentes, c’est-à-dire qu’elles peuvent se propager plus rapidement mais ne semblent plus être mortelles. Des symptômes atypiques ont été signalés dans les nouvelles variantes. Des douleurs corporelles et articulaires accrues et une décoloration des doigts ont été notées. Une faiblesse marquée a également été notée, mais cela a également été constaté avec le roman Covid 19 également. Certains d’entre eux souffrent également de conjonctivite et d’uvéite. Cela dit, même dans l’ancienne souche, nous avons vu de nombreux symptômes de ce type, mais la variation réside principalement dans le pourcentage des symptômes.

Les enfants sont-ils plus susceptibles d’être affectés par les nouvelles souches de COVID-19?

Les nouvelles souches ne semblent pas avoir plus d’effet sur les enfants que l’ancienne. Les enfants dans leur ensemble ont fait beaucoup mieux dans cette pandémie. Pourtant, une surveillance étroite et des protocoles de sécurité doivent être suivis chez les enfants, car une fois ne peut jamais savoir comment les nouvelles souches pourraient se comporter.

Est-il sécuritaire de prendre le vaccin COVID-19 si quelqu’un souffre de pénicilline ou de tout autre type d’allergie?

Tout patient ayant des antécédents de réaction allergique sévère nécessitant une prise en charge hospitalière doit éviter le vaccin. Lorsque nous disons sévère, nous entendons essentiellement avoir un choc anaphylactique ou un œdème angioneurotique. Si quelqu’un a eu de telles réactions nécessitant une hospitalisation ou une prise en charge en milieu hospitalier, il est préférable d’éviter le vaccin.

Le COVID-19 peut-il avoir un impact sur la fonction oculaire, le champ de vision?

Covid peut provoquer une conjonctivite et une chimiose. Il affecte principalement la partie antérieure (avant) de l’œil. Cela peut entraîner des déchirures et des rougeurs. La perte totale de vision n’est généralement pas signalée et l’acuité visuelle a tendance à s’améliorer dans la plupart des cas.

Les personnes vivant avec le VIH ont-elles un risque plus élevé de contracter le virus COVID-19?

Les patients VIH qui sont contrôlés sur des médicaments avec un virus supprimé auront un risque similaire à la population générale, mais ceux qui sont à un stade avancé de l’infection à VIH avec un faible taux de CD4, c’est-à-dire une faible immunité, auront un risque plus élevé de contracter la maladie.

Le COVID-19 peut-il avoir un impact sur la fertilité des femmes?

COVID n’a pas d’implication majeure sur la fertilité des femmes. Pendant la phase aiguë avec activation immunitaire, il peut y avoir une diminution transitoire de la fertilité chez les hommes et les femmes, mais elle a tendance à s’améliorer après la fin de l’activation immunitaire.

