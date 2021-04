Un patient sur quatre après un AVC de Covid a moins de 55 ans, selon l’étude internationale complète publiée dans la revue à comité de lecture Stroke. Ceci est considéré comme anormalement élevé, étant donné que normalement seulement entre 10% et 15% des patients victimes d’un AVC sont âgés de 18 à 50 ans.

Plus alarmant encore, les chercheurs disent que Covid-19 pourrait déclencher un accident vasculaire cérébral chez des personnes qui auraient normalement un risque extrêmement faible d’en avoir un.

« De nombreux patients, en particulier les plus jeunes, ne présentaient aucun facteur de risque traditionnel d’accident vasculaire cérébral, tel que l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le diabète, les problèmes cardiaques, etc. » a déclaré le professeur de l’Université hébraïque Ronen Leker, l’un des près de 90 coauteurs de l’étude.

Les données montrent un «Lien entre le coronavirus et les accidents vasculaires cérébraux chez les patients plus jeunes, en raison de blocages dans les vaisseaux sanguins plus gros» Leker a déclaré aux médias israéliens. Même les patients qui avaient Covid-19 sous une forme légère ou asymptomatique ne sont pas à l’abri de conséquences potentiellement désastreuses, affirment les chercheurs.

En fait, l’étude, publiée le 21 avril, a montré que près de 38% de ceux qui ont eu un accident vasculaire cérébral peu de temps après s’être remis de Covid-19 ne savaient même pas qu’ils avaient la maladie. Ils ne présentaient aucun symptôme reconnaissable du nouveau coronavirus, comme la toux, la fièvre ou l’essoufflement. Le fait qu’ils avaient Covid-19 n’est apparu qu’après avoir été testés dans les hôpitaux, où ils ont été admis pour un AVC.

Au total, les auteurs de l’étude ont analysé les données de 432 patients fournis par 136 centres médicaux différents dans 32 pays.

Les patients de l’étude ont présenté un accident vasculaire cérébral ischémique aigu, une hémorragie intracrânienne et une thrombose veineuse ou sinusale cérébrale. Au moins 71 centres médicaux ont également signalé qu’ils avaient au moins un patient qui avait eu un accident vasculaire cérébral pendant l’hospitalisation Covid-19 ou peu de temps après.

Le phénomène peut s’expliquer par le fait que Covid-19 cible divers organes du corps, perturbant leur fonction normale et provoquant des caillots sanguins et d’autres complications, a déclaré Leker.

«Le cerveau est l’un des organes ciblés par le coronavirus, ainsi que les vaisseaux sanguins du cerveau», a-t-il expliqué, ajoutant que la maladie pouvait également entraîner un rythme cardiaque irrégulier et la migration de caillots sanguins vers le cerveau.

L’étude a suscité des inquiétudes parmi la communauté médicale israélienne. Cyrille Cohen, immunologiste et professeur à l’Université Bar Ilan, a appelé les résultats de l’étude «Extrêmement inquiétant.»

«Ces données montrent clairement que les jeunes, qui ne sont pas toujours considérés comme« à risque »de coronavirus, sont vulnérables aux accidents vasculaires cérébraux et autres effets du virus, à court et à long terme», Cohen a déclaré au Times of Israel.

Leker a appelé les hôpitaux à vérifier un lien potentiel entre un accident vasculaire cérébral et Covid-19 dans tous les cas suspects.

«À l’avenir, nous recommandons d’effectuer des tests COVID sur tous les patients plus jeunes ayant subi un AVC, en particulier ceux qui ne présentent aucune affection préexistante connue». il a dit.

L’étude intervient une semaine après que d’autres recherches ont montré que les accidents vasculaires cérébraux sont moins fréquents chez les personnes gravement atteintes de Covid-19.

Une étude préliminaire présentée à la mi-avril a montré que seulement 2% des personnes admises dans les unités de soins intensifs ont subi un accident vasculaire cérébral pendant leur séjour. Les chercheurs ont analysé les données de près de 2700 patients de 52 pays traités en USI entre le 1er janvier et le 21 décembre 2020.

«L’AVC est une complication grave connue du COVID-19, certaines études rapportant une occurrence plus élevée que prévu, en particulier chez les jeunes», a déclaré l’auteur de l’étude Jonathon Fanning, qui travaille à l’Université du Queensland à Brisbane, en Australie.

«Cependant, parmi les patients les plus malades, ceux admis dans une unité de soins intensifs, notre recherche a révélé que l’accident vasculaire cérébral n’était pas une complication courante et qu’un accident vasculaire cérébral dû à un caillot sanguin n’augmentait pas le risque de décès.»



