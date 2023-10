De nouvelles recherches relient la maladie neurologique rare, le syndrome de Guillain-Barré, au covid-19. L’étude a suivi des millions de personnes en Israël, révélant que celles qui avaient des antécédents récents d’infection au covid-19 étaient sensiblement plus susceptibles de développer Guillain-Barré que celles qui n’en avaient pas. À l’inverse, la vaccination contre le covid-19 semble être associée à un risque réduit d’en être atteint ultérieurement.

OnePlus Open est la «phablette» que nous attendions

Le syndrome de Guillain Barre (SGB) survient lorsque le système immunitaire attaque par erreur le système nerveux périphérique, le réseau de nerfs qui relie presque tout le reste au cerveau et à la moelle épinière. Ces dommages entraînent une faiblesse musculaire rapide et une paralysie qui peuvent parfois mettre la vie en danger lorsqu’elles affectent les muscles qui contrôlent notre respiration. La plupart des personnes atteintes du SGB se rétablissent complètement, même si cela peut prendre des années pour certaines. environ un cinquième des malades peut se retrouver avec des symptômes à long terme. Musicien Sufjan Stevens révélé le mois dernier qu’il recevait un traitement pour le syndrome.

Cette maladie est incroyablement rare, avec environ 3 000 à 6 000 cas par an aux États-Unis. Il existe plusieurs facteurs de risque pour le SGB, comme le fait d’avoir plus de 50 ans, mais le plus courant semble être une infection récente. Environ les deux tiers des cas sont précédés d’une maladie gastro-intestinale ou respiratoire quelques jours ou semaines plus tôt. De nombreux germes sont considérés comme des déclencheurs potentiels du SGB, notamment le virus d’Epstein-Barr, la grippe et les bactéries d’origine alimentaire. Campylobacter jejuni.

Compte tenu de l’émergence récente d’une nouvelle maladie virale avec le covid-19, les auteurs de l’étude ont voulu savoir si le coronavirus SARS-CoV-2 devait être ajouté à cette longue liste.

« Nous voulions étudier si ce nouveau virus pouvait conduire au SGB comme d’autres avant lui, d’autant plus que nous avions l’impression subjective qu’il y avait une augmentation des cas de SGB dans notre pratique quotidienne et nous voulions voir s’il y avait une association ou s’il s’agissait d’une augmentation des cas de SGB. « Ce n’est qu’une coïncidence », a déclaré à Gizmodo l’auteur principal de l’étude, Haya Bishara, neurologue au centre médical Lady Davis Carmel en Israël.

On pense que le SGB est parfois une complication rare de certains vaccins, comme le vaccin contre la grippe, bien que ce risque soit généralement inférieur au risque associé à la maladie cible. L’équipe de Bishara a donc également étudié tout lien potentiel entre le syndrome et le vaccin à ARNm covid-19 développé par Pfizer et BioNTech.

Les chercheurs ont utilisé les données du plus grand prestataire de soins de santé d’Israël pour suivre l’état de santé de plus de 3 millions de personnes dans le pays sans antécédents de SGB entre janvier 2021 et juin 2022. Au total, soixante-seize patients ont reçu un nouveau diagnostic de SGB au cours de cette période. , et les auteurs ont comparé leurs antécédents médicaux récents (il y a six semaines) à des témoins appariés dans la même population. Cette comparaison a révélé une tendance claire en termes d’infection au covid-19 et de vaccination.

« Nos résultats ont montré que les patients infectés par le covid-19 ont un risque six fois plus élevé de développer un SGB, tandis que les personnes vaccinées avec le vaccin Pfizer-BioNTech ont vu leur risque de développer un SGB réduit de plus de 50 % », a déclaré Bishara.

Leurs découvertes, publié Mercredi dans la revue Neurology, faites la queue avec recherches antérieures et rapports de cas suggérant un lien entre covid-19 et GBS. D’autres recherches ont trouvé de la même manière aucun lien clair entre le SGB et la vaccination à ARNm contre le covid-19, bien qu’il soit possible avec d’autres vaccins. Et bien que le SGB, quel qu’il soit, soit un problème très rare, le simple fait d’établir un lien est important, d’autant plus que le covid-19 fera régulièrement partie de nos vies dans un avenir prévisible. Bishara espère également que leurs recherches réconforteront les personnes inquiètes des risques de la vaccination contre le covid-19, qui restera une stratégie clé pour réduire le risque de maladie et de décès causés par la maladie.

« Une mauvaise interprétation des conséquences d’un vaccin peut entraîner des répercussions très graves, notamment l’abandon total des vaccins et l’apparition de graves maladies évitables. Nous espérons que les personnes qui liront cet article seront désormais plus confiantes concernant les vaccins en termes de sécurité et d’efficacité », a déclaré Bishara.

L’équipe se concentre maintenant sur différentes recherches, mais Bishara aimerait voir d’autres scientifiques étudier plus en détail pourquoi les vaccins à ARNm contre le covid-19 semblent réduire les risques de SGB. Est-ce parce que la vaccination réduit simplement le risque d’attraper le covid-19, par exemple, ou y a-t-il un autre effet plus direct qu’elle a ?