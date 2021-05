COVID-19 positive Hina Khan se sent impuissante car elle «  ne peut même pas être avec sa mère pour la réconforter  » après la disparition de son père

Quelques jours après la disparition de son père, Hina Khan a été testée positive pour le coronavirus. L’acteur tournait au Cachemire avec Shaheer Sheikh et elle a développé des symptômes et a reçu un diagnostic de COVID-19. Maintenant, Hina a accédé à sa page Instagram et a partagé ses quelques photos de quarantaine tout en portant un masque au milieu de repos complètement. Elle a même écrit sur le fait qu’elle se sentait impuissante car elle ne pouvait pas réconforter sa mère après le décès de son père Aslam Khan.

Hina a écrit: « Une fille sans défense qui ne peut même pas être avec sa mère pour la réconforter quand elle a le plus besoin d’elle … Chers gens, les temps sont très durs non seulement pour nous, mais pour tout le monde … Mais il y a un en disant: « Les temps difficiles ne durent pas, les gens difficiles, faites … » Et je suis, j’étais et je serai toujours la fille forte de mon papa … Envoyez vos prières, s’il vous plaît. Que la lumière soit … Dua. «

Tout en partageant la nouvelle d’un test positif, Hina a écrit sur sa page Instagram: «En ces temps extrêmement difficiles et difficiles pour moi et ma famille, j’ai été testée positive pour Covid-19. Suivant les conseils de mes médecins, je me suis mis en quarantaine à la maison. et pris toutes les précautions nécessaires. Demander à tous ceux qui sont entrés en contact avec moi de se faire tester. Tout ce dont j’ai besoin, ce sont vos prières. Soyez prudent et prenez soin de vous. «

Au décès de son père, Hina avait déclaré: « Mon père bien-aimé Aslam Khan est parti pour la demeure céleste le 20 avril 2021. Je suis reconnaissant à chacun de vous de m’avoir suivi, moi et ma famille, pendant ces moments difficiles. . Pendant que ma famille et moi pleurons la perte, mes comptes de médias sociaux seront gérés par mon équipe pour les engagements professionnels à venir. Merci pour votre soutien et votre amour. «