COVID-19 pire pour l’inflammation cardiaque que le vaccin: étude

Une nouvelle étude a révélé que le risque de myocardite, ou inflammation du muscle cardiaque, est sept fois plus élevé avec une infection au COVID-19 qu’avec le vaccin pour se protéger contre la maladie.

Les patients atteints de myocardite peuvent ressentir des douleurs thoraciques, un essoufflement ou un pouls irrégulier. Lorsque l’inflammation est extrême, elle peut provoquer une insuffisance cardiaque et même la mort.

L’une des complications de COVID-19 comprend la myocardite. Le vaccin à ARNm COVID-19 a déjà été lié à des problèmes cardiaques, tels que la myocardite chez les adolescents, même s’il a été démontré que les vaccinations atténuent les symptômes graves du COVID-19. Cependant, de vastes études n’ont pas évalué de manière adéquate le risque relatif de myocardite lié aux infections et aux vaccinations.

L’étude, qui a été menée par le Pennsylvania State College of Medicine et publiée le 29 août dans la revue Frontiers in Cardiovascular Medicine, a évalué et analysé 22 études mondiales sur le COVID-19 publiées entre décembre 2019 et mai 2022.

Les études ont inclus près de 58 millions de patients souffrant de complications cardiaques qui appartenaient à l’un des deux groupes suivants : les 2,5 millions qui ont contracté le virus par rapport à ceux qui n’ont pas contracté le virus, et les 55,5 millions qui ont reçu le vaccin COVID-19 par rapport à ceux qui ne l’a pas fait.

“Nos résultats montrent que le risque de myocardite d’être infecté par COVID-19 est bien plus élevé que de recevoir le vaccin”, a déclaré Navya Voleti, co-auteur de l’étude dans un communiqué.

“À l’avenir, il sera important de surveiller les effets potentiels à long terme chez ceux qui développent une myocardite.”

Les patients atteints de COVID-19, vaccinés et non vaccinés, ont été comparés à ceux sans virus par les chercheurs. Indépendamment du statut vaccinal, ils ont découvert que les patients COVID-19 avaient un risque 15 fois plus élevé de myocardite que les personnes qui n’avaient pas attrapé le virus.

Les taux de myocardite chez les personnes vaccinées et chez les personnes non protégées ont ensuite été comparés de manière indépendante par les chercheurs. Les résultats montrent que les taux de myocardite parmi ceux qui ont reçu le vaccin COVID-19 n’étaient que deux fois plus élevés que ceux des personnes non infectées.

Sur la base de ces résultats, les chercheurs ont conclu que le risque de myocardite associé au COVID-19 était sept fois supérieur au risque associé aux vaccinations.

La majorité (61%) des personnes qui ont reçu un diagnostic de myocardite après avoir reçu le vaccin ou avoir contracté le COVID-19 étaient des hommes, ont également découvert les chercheurs. Dans les groupes COVID-19 et vaccin, 1,07% des patients atteints de myocardite ont dû être hospitalisés et 0,01% sont décédés.

“L’infection au COVID-19 et les vaccins associés présentent tous deux un risque de myocardite. Cependant, le risque relatif d’inflammation cardiaque induit par l’infection au COVID-19 est nettement supérieur au risque posé par les vaccins », a déclaré Paddy Ssentongo, co-auteur de l’étude dans un communiqué.

“Nous espérons que nos découvertes aideront à atténuer la réticence à la vaccination et à augmenter l’adoption du vaccin.”