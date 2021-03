Il a reconnu une variance de qualité entre les études que lui et son équipe avaient analysées, car beaucoup tiraient des données de questionnaires autodéclarés ou de dossiers médicaux sur les symptômes liés à Covid, plutôt que de tests auditifs standardisés et médicalement fiables, et ont appelé à des enquêtes plus approfondies pour être effectuée.

Le professeur Kevin Munro et le chercheur au doctorat Ibrahim Almufarrij de l’Université de Manchester et du NIHR Manchester Biomedical Research Center (BRC) ont analysé 56 études, avec des preuves indiquant un lien entre Covid-19 et les problèmes auditifs et de l’oreille interne.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy