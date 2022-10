COVID-19 peut augmenter le risque de diabète chez certains

Une infection au COVID-19 peut augmenter les risques de développer un diabète de type 1, en particulier chez les jeunes, selon une nouvelle étude.

Recherche publiée dans Réseau Jama ouvert ont constaté que le risque de diabète de type 1 était plus élevé chez les patients âgés de 18 ans et moins jusqu’à six mois après une infection au COVID-19, par rapport à ceux qui avaient subi une infection respiratoire autre que le COVID-19.

L’étude, réalisée par des chercheurs basés à Cleveland, Ohio, a examiné près de 319 000 jeunes atteints de COVID-19 et environ 776 000 avec des infections qui n’étaient pas COVID-19.

Et bien qu’il s’agisse d’une complication rare du COVID-19, ce n’est pas quelque chose à écarter, a déclaré jeudi le Dr IsaacBogoch, un médecin spécialiste des maladies infectieuses, à CTV News Channel.

“Lorsque les gens contractent une infection au COVID-19, il y a souvent une cascade dans le corps pour déclencher une réponse immunitaire, et nous savons que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune”, a déclaré Bogoch.

Les recherches menées au cours des deux dernières années de la pandémie ont indiqué que le COVID-19 est associé à une aggravation des symptômes du diabète chez les personnes déjà atteintes de la maladie, selon le US Center for Disease Control and Prevention.

Mais les rapports indiquent également un risque accru de développer un diabète, en particulier chez les jeunes de moins de 18 ans, selon les données américaines recueillies au cours de la pandémie de mars 2020 à fin juin 2021.

Parmi environ 80 000 patients atteints de COVID-19, l’incidence du diabète était de 316 pour 100 000 personnes. Au sein de ce groupe, les nouveaux cas de diabète étaient 166% plus susceptibles de survenir chez les personnes atteintes de COVID-19 que chez les personnes sans, selon la recherche. .

Avec les maladies auto-immunes, le corps s’attaque lui-même, et avec le diabète de type 1, il attaque “des cellules spéciales du pancréas”, a déclaré Bogoch.

Il y a probablement un lien entre le développement d’anticorps pendant le COVID-19, et chez un “nombre très petit, mais non négligeable de personnes”, il y aura parfois une “réactivité croisée” et les anticorps pourraient finir par attaquer le pancréas, a déclaré Bogoch. .

“Heureusement, c’est rare, mais c’est une autre complication à long terme du COVID-19 que nous voyons”, a-t-il déclaré.

Le diabète de type 1 peut être accompagné d’une soif extrême, d’une perte de poids et d’une miction fréquente, a déclaré Bogoch. Mais il a souligné qu’il s’agit d’une complication rare du COVID-19 et que si certaines études ont démontré un lien, il y en a d’autres qui ne l’ont pas fait.

“Mais personne ne serait surpris si cela finissait par être un véritable lien, comme nous l’avons vu dans quelques études jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

Dans les six mois à un an après la guérison des infections au COVID-19, il y a également une augmentation du risque de caillots sanguins, y compris dans les veines, et une augmentation faible mais “réelle” des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux dans l’ensemble, a-t-il déclaré.

“Le risque absolu est en fait assez faible, mais le risque relatif est plus élevé si vous avez eu le COVID”, a-t-il déclaré. “Des caillots sanguins, nous voyons certaines personnes développer un brouillard cérébral, un essoufflement et une fatigue persistante, il y a malheureusement de nombreuses complications après COVID-19 que nous ne comprenons pas complètement”, a-t-il déclaré.