COVID-19 : Pékin est essentiellement bloqué mais les autorités n’utiliseront pas ce mot | Nouvelles du monde

À Pékin, les affaires se succèdent.

Les autorités n’utiliseront pas le mot, mais cette ville est essentiellement en confinement.

Dans un certain nombre de quartiers de la capitale, tous les magasins non essentiels sont fermés, les restaurants et les cafés sont ouverts uniquement à emporter et les gens sont invités à travailler à domicile.

Les cas de COVID ici ont triplé en une semaine, ils sont au plus haut niveau jamais enregistré.

Alors que beaucoup ont accueilli les dernières règles avec une acceptation lasse, il y a clairement un prix payé par les gens pour près de trois ans de restrictions.

Les principaux quartiers commerçants étaient étrangement silencieux et les allées de chasse traditionnelles, généralement grouillantes de monde, n’avaient qu’un filet.

Le café de M. Zheng était toujours ouvert, mais uniquement pour les plats à emporter.

“Les affaires n’ont pas été bonnes cette année et c’est encore pire récemment, à cause de la pandémie”, dit-il, “Vous voyez, il n’y a personne dans ce huntong”.

Image:

De nombreuses entreprises ne sont ouvertes que pour les plats à emporter



Mais ailleurs dans le pays, la colère va beaucoup plus loin.

Dans la ville centrale de Zhengzhou, les travailleurs de Foxconn, la plus grande usine d’assemblage d’Apple, se sont violemment affrontés avec la police.

Des vidéos sur les réseaux sociaux chinois montrent des travailleurs jetant de gros objets sur les autorités et brisant des caméras de surveillance.

Il y a eu une épidémie de COVID à l’usine, de nombreux travailleurs n’ont pas pu partir et certains disent maintenant qu’il n’y a pas assez de nourriture et que les paiements de primes promis ont été retardés.

Une vidéo montre de nombreux policiers et travailleurs en tenue de protection contre les matières dangereuses en train de frapper un travailleur avec des matraques.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:17

Des ouvriers d’une usine d’iPhone battus par la police



Ailleurs, être coincé à la maison épuise les gens. Dans la ville de Chongqing, Zheng Meng a pris une vidéo de lui-même tentant de quitter son appartement.

“Vous ne pouvez pas partir”, lui dit un travailleur de la pandémie, “ce complexe est à haut risque”.

Il est rare que quelqu’un en Chine parle aussi clairement, mais il a été très clair dans son opinion que la Chine se trompe.

“La Coupe du monde met le gouvernement dans l’embarras car tout le monde à la maison regarde encore la télévision et il n’y a pas de masques pour les autres”, dit-il.

“Pourquoi les Chinois sont-ils différents du reste du monde ? Parce que notre condition physique est plus faible ? Ou l’Omicron en Chine est plus fort ? Il est censé y avoir une raison raisonnable, il n’y a aucune raison du tout. Ils nous forcent juste à rester à la maison .”

Il y a à peine une semaine, il y avait eu un réel espoir que les choses pourraient commencer à s’améliorer. Le gouvernement a demandé que les règles soient “optimisées”, pour que la réponse soit plus ciblée et moins globale.

Mais il est hésitant face à la recrudescence des infections.

Le problème est que si les autorités gouvernementales locales ont été chargées d’essayer d’assouplir les restrictions COVID, il semble qu’elles n’aient pas été chargées de garder leur sang-froid lorsque les cas augmentent inévitablement.

Lire la suite:

“La situation s’aggrave dans toute la Chine”

Ainsi, sous une immense pression pour maintenir les chiffres bas, ils ont eu recours à la tactique familière de fermer les choses.

Cela illustre le piège fondamental de l’agenda zéro COVID de la Chine – il n’y a pas moyen d’en sortir sans augmenter les infections et les décès, et le gouvernement a passé trois ans à dire aux gens que c’est inacceptable.

Il y a beaucoup de gens en Chine qui soutiennent le zéro COVID, beaucoup ont peur du virus.

C’est peut-être un obstacle dans les mois à venir pour un régime qui en fait encore face à beaucoup.