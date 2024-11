COVID-19 – peelregion.ca

Le COVID-19 est une maladie respiratoire causée par le virus SARS-CoV-2. Apprendre encore plus à propos du COVID-19 de l’Agence de la santé publique du Canada.

Il est important de rester en sécurité pendant les saisons de maladies respiratoires et de rester à jour dans vos vaccinations contre la COVID-19.

Testé positif, présentez des symptômes ou avez été exposé

Si vous avez été testé positif, présentez des symptômes ou avez été exposé au COVID-19, suivez instructions du gouvernement de l’Ontario.

Il existe 2 principaux types de tests COVID-19 en Ontario :

Tests moléculaires, qui incluent les tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR).

Tests antigéniques rapides (RAT).

Tests PCR doivent être traités dans un laboratoire. Les échantillons peuvent être collectés par un professionnel de la santé ou à domicile à l’aide d’un kit PCR d’auto-collecte en laboratoire. En Ontario, les tests PCR financés par l’État ne sont disponibles que pour les personnes admissibles. Découvrez si vous êtes éligible à un test PCR et où vous pouvez accéder à un test.

Tests antigéniques rapidespeuvent être effectués à la maison, donnent des résultats rapidement et ne nécessitent pas de traitement par un laboratoire. Le gouvernement de l’Ontario rend disponibles les tests antigéniques rapides pour une période prolongée. En savoir plus sur tests rapides pour un usage domestique.

Procurez-vous des kits de test rapide d’antigène

En raison de récents changements dans l’éligibilité aux tests de dépistage de la COVID-19, la région de Peel ne commandera ni ne distribuera plus de kits de test rapide d’antigène. La Région distribuera le reste du stock au public (1 à 2 kits par personne) jusqu’à épuisement des stocks.

Dans la communauté, seuls les résidents éligibles au traitement contre la COVID-19 seront éligibles aux tests financés par l’État (tests moléculaires et antigéniques rapides). Les patients peuvent accéder aux tests via les soins primaires et les pharmacies.

Les résidents vivant ou travaillant dans des milieux à risque élevé (comme les foyers de soins de longue durée) et certains milieux de vie collective auront accès aux trousses du ministère de la Santé par l’intermédiaire des canaux existants.

Pour plus d’informations sur l’éligibilité aux tests COVID-19, l’accès aux tests et le traitement, veuillez visiter https://www.ontario.ca/page/covid-19-testing-and-treatment.

Ils peuvent être récupérés à ces comptoirs Accès Peel :

Pour plus d’informations, appelez Peel Public Health au 905-799-7700 ou au 1-888-919-7800 (sans frais). Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30