« Cette pandémie a été très grave », il a dit. «Il a frappé tous les coins de cette planète. Mais ce n’est pas nécessairement le plus gros. «

Le coronavirus devrait servir de « réveil ».

« Ces menaces continueront », a-t-il déclaré. «Une chose dont nous avons besoin pour sortir de cette pandémie, avec toute la tragédie et les pertes que cela implique, c’est de mettre de l’ordre dans nos affaires. Nous devons honorer ceux que nous avons perdus en nous améliorant dans ce que nous faisons chaque jour. «

Après l’apparition du nouveau coronavirus en Chine à la fin de l’année dernière, 2020 touche à sa fin au milieu du déploiement de nouveaux vaccins contre les coronavirus. Mais le nombre de cas est en augmentation dans certains endroits et les experts en santé publique mettent en garde contre une variante hautement transmissible du virus qui a été découverte pour la première fois au Royaume-Uni en septembre et qui a depuis été documentée dans plus de 20 pays.

Bien que la variante ne semble pas être plus mortelle ou plus résistante aux vaccins, elle est plus susceptible d’être transmise et susceptible d’alimenter des épidémies de l’Angleterre à l’Afrique du Sud.

Mardi, des responsables de la santé allemands ont déclaré avoir découvert un cas de la variante britannique dès novembre. Le patient âgé de Covid-19 est finalement décédé du virus. La fille du patient était revenue de Grande-Bretagne à la mi-novembre et la femme de l’homme était également infectée par le covid-19, mais a survécu, a rapporté l’Agence France-Presse.

L’Allemagne est l’un des nombreux pays à interdire temporairement les voyageurs du Royaume-Uni pour éviter que la variante ne se propage. Une grande partie de l’Angleterre est actuellement étroitement fermée.

L’Inde a confirmé mardi ses premiers cas de variante britannique après l’avoir trouvée chez six personnes récemment arrivées de Grande-Bretagne. Le ministre indien de l’Aviation civile, Hardeep Singh Puri, a déclaré mardi aux journalistes que le pays émettrait probablement une interdiction temporaire des vols en provenance du Royaume-Uni.

Des pays d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient ont documenté des cas de forme à propagation rapide du virus. Le Canada a été le premier à le signaler en Amérique du Nord samedi. Selon les experts en santé publique, il circule probablement déjà inaperçu aux États-Unis. Les États-Unis ont le taux le plus élevé au monde d’infections à coronavirus et de décès.

Alors que le nombre de morts continue d’augmenter, la Russie a déclaré mardi que 80% des décès supplémentaires qu’elle a documentés en 2020 étaient probablement liés au nouveau coronavirus, un recomptage qui ferait plus que tripler le chiffre officiel du pays.

Le gouvernement russe a officiellement signalé plus de 55.800 décès dus à Covid-19, mais en incluant les nouvelles données sur les décès en excès, le nombre de morts passerait à plus de 186.000, selon la BBC. Le service russe de statistiques Rosstat a documenté 116 030 décès liés au coronavirus.