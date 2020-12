Vous prévoyez de boire et de conduire en cette saison des fêtes? Méfiez-vous car les flics de tout le pays se préparent à attraper des conducteurs ivres de manière créative. Avec coronavirus rendant l’utilisation des analyseurs d’haleine très risquée, les flics de plusieurs États proposent de nouvelles tactiques pour empêcher la conduite en état d’ébriété avant la saison des fêtes dans les jours précédant Noël et le Nouvel An.

Marcher droit, compter les doigts

La police de Kolkata, au Bengale occidental, envisage de demander aux automobilistes au hasard de débarquer et de compter les doigts. Les suspects seront également invités à marcher en ligne droite avec des flics s’appuyant sur des années d’expérience pour savoir s’ils sont ivres. Si la personne échoue à l’un ou l’autre des tests, elle sera conduite à l’hôpital le plus proche pour un test d’alcoolémie.

Selon un rapport dans Le télégraphe, Vendredi, les flics de Calcutta ont été invités à proposer d’autres moyens de détecter la conduite en état d’ébriété. La police de Calcutta évite depuis des mois l’utilisation d’analyseurs d’haleine pour éviter la propagation de coronavirus . Les flics prévoient des veillées nocturnes et un contrôle minutieux sur les routes pour freiner la conduite en état d’ébriété dans la ville, qui voit une foule de fêtards dans certaines régions la dernière semaine de l’année.

Les yeux rouges

La police de l’État aride du Gujarat est également préoccupée par la surveillance des cas d’interdiction et d’ivresse dans la ville. En l’absence de suffisamment d’analyseurs respiratoires et la peur de Covid-19 propagation, les flics à Ahmedabad vont vérifier les yeux des suspects pour savoir s’ils sont ivres. Si les yeux d’une personne sont rouges, ils seront contrôlés davantage pour la consommation d’alcool, Temps de l’Inde signalé.

Booze-souffle

Le nouveau tour des « yeux rouges » dans la manche de la police d’Ahmedabad fait suite à une circulaire plus tôt dans le mois qui a interdit aux flics d’utiliser la méthode sur laquelle ils se reposaient auparavant pour attraper des ivrognes – renifler. Oui, plusieurs flics à Ahmedabad comptaient sur le fait de renifler manuellement les personnes ivres par l’odeur de l’alcool dans l’haleine.

En fait, pas seulement Ahmedabad, flics dans plusieurs. les États, dont le Bengale occidental, avaient misé sur la pratique du reniflement manuel pour attraper les ivrognes. Cette pratique a été largement découragée car elle constitue une menace de coronavirus propagé. Les flics sont à la place se fier sur d’autres symptômes d’ivresse tels que les yeux qui piquent, les yeux rouges ou gonflés et l’incapacité d’être cohérent ou de se tenir droit.

Nouveaux alcootests

Les flics à travers les États utilisent des analyseurs d’haleine avec plusieurs tuyaux pour vérifier la consommation d’alcool chez les conducteurs. Cependant, avec l’arrivée de la saison des fêtes, beaucoup craignent que le nombre de tuyaux et d’appareils ne soit insuffisant, obligeant les flics à laver les tuyaux avant chaque utilisation. Cela augmente la peur de l’infection.

Une autre avancée technologique a été l’introduction de nouveaux analyseurs d’haleine dans des États comme le Bengale occidental. Ce type particulier d’appareil oblige les personnes à souffler à une distance de 5 cm. Cependant, à un moment où le port de masques et la distanciation sociale sont considérés comme obligatoires, les flics s’appuieront davantage sur l’instinct que sur la technologie pour assurer la sécurité des routes à Noël et au Nouvel An.

le coronavirus La pandémie a suscité de graves inquiétudes concernant la conduite en état d’ébriété, qui a entraîné 38 000 décès au cours des trois dernières années en Inde. Et même si l’on ne peut pas garantir si le nombre de cas de conduite avec facultés affaiblies a effectivement diminué, rapports suggèrent que le coronavirus pandémie a profondément affecté le nombre de sanctions pour la même chose. À Gurugram, par exemple, la police n’a sanctionné que 447 personnes pour conduite en état d’ébriété en 2020, contre 4067 en 2019.

L’alcool étant la principale cause de la majorité des décès sur les routes, les forces de sécurité doivent bientôt trouver de nouvelles façons de s’attaquer au problème qui fait rage dans les rues.