Un nouvel outil pour lutter contre le COVID-19 est en hausse aux États-Unis: l’air chaud et frais.

Les conditions météorologiques printanières et estivales permettront aux personnes – vaccinées ou non – de profiter d’activités de plein air à faible risque pour améliorer leur santé physique et mentale, selon les experts.

C’est un développement dans la lutte contre le COVID-19 car les experts sont maintenant convaincus qu’il est beaucoup plus difficile pour le virus de se propager dans des conditions extérieures – en particulier lorsque les gens portent des masques et gardent leurs distances.

«Il (y avait) beaucoup de peur dans les premières parties de la pandémie parce que nous ne savions pas comment elle s’est propagée», a déclaré à USA TODAY Gleb Tsipursky, auteur d’un livre sur l’adaptation au «nouvel anormal» du COVID-19. .

Cette incertitude était en jeu l’année dernière alors que les États fermaient des plages et des parcs et continuaient d’influencer la politique cette année. En février, l’Université de Californie à Berkeley a fait la une des journaux pour avoir interdit l’exercice en plein air.

Mais des recherches ont montré que de simples précautions suffisent généralement pour vous protéger du COVID-19 lorsque vous êtes à l’extérieur, disent les experts.

«L’extérieur est non seulement sûr, mais vraiment, vraiment important», a déclaré Nooshin Razani, professeur d’épidémiologie et de biostatistique à l’Université de Californie à San Francisco.

Razani a co-écrit une revue systématique des études sur la propagation intérieure et extérieure du COVID-19 et de virus similaires. Cette étude largement citée a révélé qu’il y avait environ 20 fois plus de chances de transmission à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Razani fait partie des experts qui espèrent encourager les Américains à passer plus de temps à l’extérieur dans les semaines à venir.

«Quand je vois des gens sur une plage, je me sens bien qu’ils ne se rassemblent pas à l’intérieur», a déclaré Razani.

Le COVID-19 peut-il se propager à l’extérieur?

Le COVID-19 peut se propager à l’extérieur, mais il se propage beaucoup plus facilement à l’intérieur.

La propagation à l’intérieur est si répandue que les chercheurs, y compris Razani, ont eu du mal à documenter des exemples clairs de transmission à l’extérieur. C’est en partie parce que de nombreuses situations où le virus peut se propager à l’extérieur ont également une composante intérieure – comme un camp d’été, par exemple.

Il est relativement facile pour un virus respiratoire hautement contagieux de se propager à l’intérieur: des particules, souvent de personnes infectées ne présentant pas encore de symptômes, s’accumulent facilement dans l’air non circulé, ont expliqué Tsipursky et Razani.

Les espaces intérieurs contiennent de l’air recyclé: «Vous êtes tous exposés au même air … qui devrait effrayer les gens», a déclaré Razani.

Que peut-on faire en toute sécurité à l’extérieur?

Les experts hésitent généralement à qualifier toute activité de totalement sûre, car une multitude de facteurs sont en jeu.

Vous partez vous promener sur une plage avec des membres de votre famille? C’est presque certainement sûr.

Regardez:Voici les statistiques COVID-19 les plus surprenantes de l’année dernière

Se prélasser sur la plage toute la journée à proximité d’un groupe d’amis sans masque? Cela mettrait probablement les experts de la santé mal à l’aise.

«Il est difficile de donner des règles», a déclaré le Dr David P. Eisenman, professeur de médecine et de santé publique à la Fielding School of Public Health de l’Université de Californie à Los Angeles.

Eisenman et d’autres experts ont convenu: les précautions standard COVID-19 – en particulier garder vos distances et porter un masque – sont particulièrement efficaces pour vous protéger du virus lorsque vous passez du temps à l’extérieur.

Il est «très, très peu probable que vous attrapiez le COVID» si vous restez socialement éloigné à l’extérieur et que vous portez un masque quand vous le pouvez, a déclaré Tsipursky.

Faire de l’exercice à l’extérieur avec des membres de votre ménage fait partie des exemples les plus souvent cités d’activités sécuritaires. (Et Eisenman encourage quiconque craint d’attraper le virus d’un passant non masqué à laisser passer cette inquiétude: cela «ne vous posera pas de risque.»)

Mais il existe de nombreuses options à faible risque pour socialiser à l’extérieur avec des personnes extérieures à votre famille.

Les sports où il est facile de se tenir à distance des concurrents – comme le tennis ou le golf sur disque – sont généralement à faible risque, a recommandé Eisenman. Les pique-niques socialement distancés avec quelques personnes sont une bonne option, a déclaré Tsipursky.

Que ne devrais-je pas faire dehors?

Il peut être plus difficile pour le COVID-19 de se propager à l’extérieur, mais cela ne signifie pas que vous devez baisser la garde.

Les foules serrées sont toujours dangereuses. Passer de longues périodes de temps avec des personnes extérieures à votre ménage augmente toujours votre risque. Et les masques réduisent toujours votre risque d’attraper ou de propager le virus.

C’est pourquoi les vacances de printemps inquiètent toujours les experts de la santé.

La principale inquiétude, selon les experts, est que la fête se déroule à un moment crucial de la lutte contre le coronavirus: de plus en plus de vaccins sont administrés chaque jour, mais de plus en plus de cas de variantes – qui sont hautement transmissibles – sont signalés.

«Les barres sont particulièrement dangereuses», a déclaré Catherine Troisi, PhD, épidémiologiste des maladies infectieuses à la UTHealth School of Public Health à Houston. «Parce que non seulement ils ont tendance à être surpeuplés, mais vous savez, souvent, ils sont bruyants, et vous devez donc crier et cela augmente la propagation du virus, vous crachez le virus.»

Pour aggraver les choses, disent-ils, les étudiants profiteront de leur pause alors que de plus en plus d’États continueront d’assouplir les restrictions qu’ils avaient en place, telles que les mandats de masque.

Y a-t-il un mal à rester à l’intérieur?

Les experts disent qu’il peut y en avoir. Passer du temps à l’extérieur aide les gens à faire de l’exercice et présente des avantages pour la santé mentale.

Le virus a tendance à être pire pour les personnes qui ne sont pas actives, a déclaré Razani: « Rester à l’intérieur comporte également des risques. »

Pour ceux qui ont évité les activités de plein air par prudence, Tsipursky souligne que se priver de joie ne vous protège pas nécessairement du virus.

« COVID n’est pas une punition pour le péché », a-t-il dit. C’est un virus respiratoire qui se propage principalement entre les personnes à proximité, en particulier dans les espaces mal ventilés.

« Profitez simplement de votre temps à l’extérieur. »

Contributeur: Christal Hayes