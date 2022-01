COVID-19 : Moderna développe un rappel unique pour se protéger contre les variantes Omicron et Delta | Nouvelles du Royaume-Uni

L’un des principaux fournisseurs de vaccins britanniques prépare un rappel COVID d’automne qui protégera à la fois contre Omicron et Delta.

Dans une rare interview, le médecin-chef de Moderna a déclaré à Sky News que le Omicron vague avait culminé dans de nombreux pays et nous « sortons de la phase pandémique ».

Le Dr Paul Burton a averti que la sous-variante BA.2 qui est déjà dominante au Danemark doit être surveillée de près, mais le printemps devrait apporter une stabilité relative.

Cependant, il a prédit qu’Omicron reviendrait comme une menace importante à l’automne prochain – et Delta ne doit pas être oublié.

Il a déclaré: « Nous pensons qu’Omicron sera toujours là. C’est un virus que nous ne pouvons pas éradiquer de si tôt.

« Delta a causé beaucoup d’hospitalisations et de décès. Omicron en cause aussi beaucoup, mais c’est davantage à cause de l’essentiel de l’infection.

« Donc, ce que nous devons faire, c’est être prêts avec un vaccin qui peut protéger contre tout cela.

« Pour le moment, nous optons pour un booster Omicron, mais nous pensons que nous devrons peut-être également le combiner avec une protection Delta. »

Moderna a récemment commencé les essais cliniques d’un booster spécifique à Omicron.

La société a commencé les essais d'un booster spécifique à Omicron, mais cherche également à le combiner avec la protection Delta



Mais le Dr Burton a révélé que la société commencera bientôt les tests d’un super-booster qui protège également contre la grippe, qui pourrait devenir une « mise au point hivernale » annuelle.

« Je suis convaincu que nous pouvons arriver à un vaccin une fois par an », a-t-il déclaré.

« Ainsi, vous pouvez vous rendre à votre pharmacie ou à votre médecin et recevoir une seule injection contre la grippe et le COVID, vous préparer pour l’hiver et vous protéger. Et nous espérons pouvoir sortir cela à l’hiver 2023.

« Les gens n’aiment pas se faire des injections, c’est un inconvénient, ça pique un peu.

« Plus nous pouvons faire pour simplifier les choses pour les gens – un seul coup – est très attrayant. »

Le Dr Burton a également déclaré que la résistance au vaccin de personnalités de premier plan telles que Novak Djokovic doit être contré par des faits clairs sur les avantages du jab.

« Je pense qu’il y a beaucoup de désinformation et beaucoup de confusion aussi », a-t-il déclaré.

« Le fait que la vaccination, avec un rappel, réduit votre risque de mourir et d’être hospitalisé de 97% se perd pour les gens.

« Si d’autres personnes veulent faire des choix et ne pas se faire vacciner, c’est à eux de décider. Mais le grand public doit connaître l’information et avoir confiance. »